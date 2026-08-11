Por: El Espectador

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunció la designación de dos viceministras provenientes de la Costa Caribe colombiana, una decisión oficializada por la ministra Paola Andrea Holguín Moreno, según decretos firmados el 10 de agosto. Esta acción representa un giro importante dentro de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, tanto por el perfil de las nuevas funcionarias como por el contexto político y cultural en que se produce su nombramiento.

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De acuerdo con el Decreto 1154 de 2026, Ana María Abello Restrepo, abogada nacida en Barranquilla, fue elegida para ocupar el cargo de viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa. Abello, hija del exregistrador nacional Orlando Abello Martínez-Aparicio, posee experiencia como columnista de opinión y participó como candidata al Senado en 2018 por el partido Centro Democrático. Además, ha estado vinculada al movimiento Defensores de la Patria, fundado por el presidente De la Espriella. Sin embargo, según la información disponible, su trayectoria profesional no muestra experiencia previa en el sector cultural, dato que ha despertado cuestionamientos desde algunos sectores, como lo señaló ÚltimaHoraCaracol en su reporte.

El segundo cargo fue otorgado a Aglaé Dinora Caraballo Mercado, artista conocida como “La Reina del Porro”, quien liderará el Viceministerio de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanza Cultural, conforme al Decreto 1153 de 2026. Caraballo, originaria de Montería, nació en 1976 y desde los 17 años se dedicó de lleno al folclor caribeño, tras abandonar la carrera de medicina. Con más de veinte años de actividad en la música tradicional, su ingreso a la función pública se ve como un reconocimiento a su papel en la cultura regional.

La llegada simultánea de ambas viceministras ocurre en un ambiente cargado de debate por la llamada “batalla cultural”, término acuñado por el presidente de la Espriella y reiterado durante su discurso de posesión. El mandatario planteó que el verdadero cambio por el que aboga no solo pasa por ámbitos económicos o de seguridad, sino también por la recuperación de valores y la propia identidad nacional. Declaraciones como “el renacer de la Patria Milagro también deberá ser cultural” enfatizan este eje, mientras el uso de símbolos religiosos como el de la Virgen María en la ceremonia de posesión fue interpretado por diferentes sectores como parte de esa estrategia cultural, originando críticas y reacciones diversas, según El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las nuevas viceministras del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes?

Ana María Abello Restrepo, abogada barranquillera, liderará el Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural y Creativa; destaca su paso por el Centro Democrático y el movimiento Defensores de la Patria. Aglaé Dinora Caraballo Mercado, conocida como “La Reina del Porro”, asumirá el Viceministerio de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanza Cultural. Su trayectoria principal ha sido la música tradicional del Caribe colombiano.

¿Qué significa la “batalla cultural” propuesta por el presidente Abelardo de la Espriella?

La “batalla cultural” es una iniciativa defendida por el presidente Abelardo de la Espriella que prioriza la transformación de Colombia enfocándose en la recuperación de valores y de la identidad nacional, no solo en aspectos económicos o de seguridad. Así lo expuso durante su discurso de posesión, donde resaltó la importancia del componente cultural en su proyecto político.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.