Por: Caracol TV

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En medio de los escombros que dejó el terremoto que sacudió a Colombia, seis integrantes del Ejército cumplen una misión quemarca la diferencia para las familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos. Son Urko, Perla, Júpiter, Polo, Urbi y Nala, caninos especializados en búsqueda y rescate que trabajan junto a los soldados en Quibdó, Cali y Pereira.

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Mientras los equipos de rescate remueven concreto y revisan cuidadosamente las estructuras afectadas, estos perros ponen su entrenamiento y su olfato al servicio de la localización de personas que podrían encontrarse entre los restos de las edificaciones.

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Los perros han sido asociados durante años con la idea de ser el mejor amigo del hombre. Hoy, en medio de la emergencia, las redes sociales los han descrito como los mejores amigos de las familias que esperan el milagro de encontrar con vida a sus seres queridos bajo los escombros.

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“Porque detrás de cada búsqueda hay una familia que espera. Y ellos, junto a nuestros soldados, no pararán de buscar”, señaló el Ejército al presentar a los seis integrantes del componente canino desplegados durante la emergencia.

Seis caninos, tres ciudades y una misma misión

Los animales pertenecen al componente canino del Ejército Nacional de Colombia y hacen parte de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres del Comando de Ingenieros.

En Pereira se encuentran Urko y Perla, mientras que Polo y Nala realizan labores en Quibdó. Por su parte, Urbi y Júpiter están desplegados en Cali, una de las ciudades que registra mayores afectaciones tras el terremoto.

Los seis tienen una especialidad común: búsqueda y rescate. Sus perfiles muestran además los años que llevan al servicio de esta labor.

Urko, un pastor belga malinois, cuenta con ocho años de servicio y es el más experimentado del grupo.

Nala, una labradora de siete años, también acumula varios años de trabajo.

Urbi, pastor belga, tiene tres años de servicio.

Polo y Perla, ambos labradores, cuentan con dos años.

Júpiter, también pastor belga, tiene un año de servicio.

Su labor está enfocada en localizar personas entre los escombros, una tarea que requiere entrenamiento especializado y coordinación con los rescatistas.

Urko, Perla, Júpiter, Polo, Urbi y Nala hacen parte de una operación en la que el tiempo y las condiciones de las estructuras son factores determinantes para quienes continúan esperando ser encontrados tras 48 horas de la tragedia.

#ParaDestacar I Conozca a los héroes de cuatro patas que hacen parte del componente canino del @COL_EJERCITO. En medio de esta emergencia, seis caninos especializados despliegan sus capacidades junto a nuestros soldados rescatistas en Quibdó, Cali y Pereira. 🐕 Urko, Perla,… pic.twitter.com/WflKDH9hlY — Ingenieros Militares (@Ingenieros_EJC) August 11, 2026

Las imágenes de los seis caninos durante las labores de rescate han generado múltiples muestras de reconocimiento en redes sociales. Usuarios han destacado el trabajo que realizan junto a los soldados y han pedido que los animales también reciban los cuidados necesarios mientras permanecen desplegados en las zonas afectadas.

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Son perros entrenados para una misión específica, pero durante estos días se han convertido también en “los guardianes” de las operaciones de rescate.

Por ahora, los seis continúan junto a los soldados en Cali, Pereira y Quibdó, cumpliendo la misión para la que fueron entrenados: buscar, rescatar y proteger la vida.

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