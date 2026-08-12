Cuando ocurre un movimiento de tierra, es común escuchar que hubo un “temblor” si fue leve o un “terremoto” cuando se sintió con mayor intensidad. Sin embargo, esa diferencia no existe desde el punto de vista técnico.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que los términos sismo, temblor y terremoto se utilizan para referirse al mismo fenómeno y no indican por sí mismos su magnitud ni los efectos que produjo.

Por eso, un movimiento que las personas describen como “temblor” no necesariamente fue menos fuerte que otro al que se le llamó “terremoto”.

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¿Cuándo un temblor se convierte en terremoto?

La respuesta corta es: no existe un momento ni una magnitud determinada en la que un temblor se convierta en terremoto.

Según la explicación del SGC, ninguno de los tres términos tiene como función establecer qué tan fuerte fue un movimiento sísmico. Para conocer la magnitud de un sismo se utilizan mediciones científicas, mientras que las palabras empleadas para describirlo pueden variar dependiendo del contexto.

En otras palabras, decir que hubo un “terremoto” no permite concluir automáticamente que el movimiento tuvo una magnitud determinada.

Lo mismo ocurre con la palabra “temblor”. Que un movimiento sea llamado de esa manera no significa que haya sido necesariamente pequeño o que sus efectos hayan sido menores.

🌎 ¿Un temblor es menos fuerte que un terremoto? ¿Y en qué momento un sismo “se convierte” en terremoto?

🧵👇 pic.twitter.com/lTwrYecoRy — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 12, 2026

Entonces, ¿por qué creemos que un terremoto es más fuerte?

La confusión tiene principalmente un origen cultural y cotidiano.

El SGC señala que la idea de que un terremoto corresponde a un movimiento más fuerte que un temblor proviene de la cultura popular y de la costumbre de utilizar las palabras de esa manera.

En el lenguaje común, “temblor” suele asociarse con movimientos que provocan poca afectación, mientras que “terremoto” se utiliza cuando las personas perciben un evento de mayor impacto. Pero esa asociación no constituye una clasificación científica de los sismos.

¿Y qué significa realmente “terremoto”?

El propio origen de la palabra ayuda a entender la diferencia. De acuerdo con la explicación del SGC, terremoto hace referencia etimológicamente a un movimiento de tierra, particularmente relacionado con tierra firme o un área continental.

Por eso, la palabra tampoco nació como una escala para medir la intensidad o la magnitud de un movimiento.

¿Qué debería decirse entonces?

Desde el punto de vista general, sismo, temblor y terremoto pueden referirse al mismo fenómeno. Lo que determina qué tan fuerte fue un evento no es la palabra utilizada para nombrarlo.

Así, después de un movimiento sísmico, lo importante para conocer su dimensión es revisar los datos proporcionados por las autoridades y organismos científicos, como la magnitud registrada, la profundidad, la ubicación del epicentro y los efectos reportados.

La próxima vez que alguien diga que un “temblor” fue pequeño porque no lo llama “terremoto”, hay un detalle que conviene tener claro: el nombre no determina la fuerza del sismo.

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