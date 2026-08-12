La alegría del rescate de Daniela Largo, quien sobrevivió 36 horas atrapada bajo los escombros tras el fuerte terremoto en Pereira, ha dado paso a una profunda preocupación por su estado de salud. La joven se encuentra actualmente en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde su pronóstico médico es reservado y su condición ha sido catalogada como crítica por el equipo de especialistas que la atiende.

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La periodista Stefanny Valencia, en reporte para Noticias Caracol, detalló la delicada situación que atraviesan los padres de la joven, quienes aguardan por noticias positivas en medio de un escenario médico sumamente complejo:

“El parte médico no es nada alentador, están muy preocupados sus padres esperando nuevas noticias. Nos han dicho ellos que lo que dicen los médicos es que está en estado crítico, que su corazón funciona a un 20 %, que tiene afectaciones en uno de sus pulmones y hay la posibilidad de amputarle una mano debido a una afectación en uno de sus brazos por una puerta que la aprisionó durante las 36 horas que estuvo bajo los escombros. Además de esto también presenta afectaciones neurológicas, ellos no pierden la esperanza, dice su familia que ella en el pasado ya venció al cáncer y confían en que nuevamente le gane la batalla a la muerte”, informó la comunicadora.

Este panorama, aunque desalentador desde el punto de vista clínico, se sostiene en la fe de su familia. El hecho de que Daniela haya superado previamente una enfermedad tan difícil como el cáncer se ha convertido en el símbolo de esperanza para sus allegados, quienes se aferran a su fortaleza y resiliencia para que logre salir adelante de esta nueva tragedia.

Por ahora, los médicos continúan realizando todos los esfuerzos necesarios para estabilizar sus signos vitales y tratar las múltiples lesiones derivadas del prolongado tiempo que pasó atrapada, mientras el país sigue atento a la evolución de quien se ha convertido en un símbolo de lucha y supervivencia tras la emergencia natural.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.