El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia no solo dejó miles de viviendas afectadas, sino que también tocó de cerca a dos de los periodistas más reconocidos del país: Felipe Arias y Ricardo Henao, ambos nacidos en el Eje Cafetero.

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Durante una transmisión en vivo, los presentadores compartieron detalles de cómo sus familias vivieron la emergencia. Sin embargo, fue el relato de Ricardo Henao el que terminó conmoviendo a los televidentes, pues reveló que su madre y su hermana tuvieron que abandonar el edificio en el que viven debido a los daños provocados por el movimiento telúrico.

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Según explicó Henao, las autoridades ordenaron la evacuación del edificio en el que viven su madre y su hermana mientras se determina si la estructura sigue siendo segura, una constante en la capital de Caldas.

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“Tuvieron que evacuar el edificio. Tuvieron que dejar todo y están esperando la evaluación de las autoridades para saber si pueden volver o no”, señaló el periodista.

A pesar de la incertidumbre, Henao aseguró que lo más importante es que sus familiares lograron salir con vida. “Uno agradece que los seres queridos están con vida, que pudieron salir con vida. Todo este tema de las cosas materiales ya se arreglará. Ya se arreglará la casa, ya se arreglará el sitio de vivienda para mi mamá y para mi hermana”, comentó.

El periodista también aprovechó la conversación para describir la difícil situación que están enfrentando cientos de familias en Pereira, Dosquebradas y otras ciudades del Eje Cafetero.

Según explicó, muchas personas están recibiendo permisos temporales para ingresar a sus apartamentos e intentar recuperar algunas de sus pertenencias, mientras los expertos determinan si los inmuebles pueden seguir siendo habitados.

“Están tratando de sacar de sus apartamentos lo que pueden sacar en un espacio de tiempo que les dan. Hay lugares en los que las paredes tendrán que ser demolidas porque una réplica podría representar un riesgo muy alto“, explicó.

Las palabras de Henao evidenciaron la carga emocional del momento. Por eso, Felipe Arias decidió interrumpir la conversación para enviarle un mensaje de apoyo.

“Me duele su voz entrecortada, la situación de su mamá y de su hermana, Ricardo, pero todo tiene solución y todos vamos a salir adelante unidos en esta tragedia que inunda Colombia y a nuestro Eje Cafetero”, le dijo.

La conversación entre ambos periodistas terminó convirtiéndose en uno de los testimonios más emotivos de la jornada, en medio de una tragedia que cambió la vida de miles de familias en cuestión de segundos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.