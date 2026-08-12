Por: Noticiero 90 minutos

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó desde San José del Palmar, epicentro del terremoto de magnitud 7,4, el exitoso rescate con vida de una familia compuesta por cuatro personas, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Quibdó. Esta información fue detallada por la mandataria mientras visitaba las zonas afectadas para supervisar personalmente la respuesta a la emergencia y coordinar las acciones necesarias de atención a las comunidades afectadas por el sismo. De acuerdo con Córdoba, la familia fue localizada y está fuera de peligro, aunque permaneció incomunicada durante varias horas debido a las condiciones del terreno tras el movimiento telúrico.

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La gobernadora explicó que los rescatados se encuentran en buenas condiciones de salud y no presentan ningún tipo de lesión, según informes de las autoridades que los acompañan. Córdoba citó textualmente: "Ya están con nuestra brigada. Están bien de salud. No se encontraban en el punto de búsqueda, porque no pudieron acceder y se quedaron incomunicados en otro punto; sin ninguna afectación y sin ningún tipo de lesión. Ya se encuentran con las autoridades". Estas declaraciones, difundidas por el equipo de prensa de la gobernación y medios como Noticiero 90 Minutos, confirman que, después de la incertidumbre inicial, el grupo fue hallado a salvo en una zona distinta al lugar donde se les buscaba originalmente, lo que dificultó las labores iniciales de búsqueda.

Además, Córdoba indicó que, en este momento, solo queda pendiente descartar la presencia de una última persona en ese sector específico. Una vez finalice ese proceso de verificación, las autoridades contemplarían el cierre de la fase de búsqueda y rescate en el departamento del Chocó. La mandataria calificó el hecho como "una gran noticia para los chocoanos y también para el país", en palabras citadas directamente por Noticiero 90 Minutos, reflejando el alivio que trae el rescate en medio de la emergencia vivida en la región.

¿Cómo se desarrolló el rescate de la familia tras el terremoto en Chocó?

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que el rescate se dio luego de varias horas durante las cuales la familia permaneció incomunicada después del sismo. Según las autoridades, no pudieron acceder al punto inicial de búsqueda y se encontraban en otra ubicación, lo que complicó las labores de ubicación. Finalmente, fueron localizados y rescatados en perfecto estado de salud.

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras el sismo de magnitud 7,4 en Chocó?

Según lo comunicado por la gobernadora Córdoba, las autoridades están coordinando la atención a las comunidades afectadas, mantienen la verificación de posibles desaparecidos y contemplan cerrar la fase de búsqueda y rescate una vez se descarte otra persona en la zona. Todo esto forma parte del monitoreo y respuesta inmediata al terremoto reportado recientemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.