Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las labores de búsqueda en Pereira, tras el fuerte terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto, continúan a cargo de distintos organismos de emergencia que trabajan sin descanso para ubicar y salvar a los desaparecidos. En medio de estas jornadas intensas, se vivió un momento que trajo esperanza a quienes aún aguardan noticias de sus familiares: el rescate con vida de Daniela Largo Sánchez, de 32 años, quien soportó 36 horas atrapada en el interior de una estructura colapsada.

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De acuerdo con los Bomberos de Bogotá, quienes se trasladaron a Pereira para respaldar las labores de emergencia en conjunto con Bomberos Pereira y Ponalsar, la ubicación de Daniela se logró varias horas antes de su rescate. Desde entonces, los equipos enfocaron todos sus esfuerzos en llegar a ella y garantizar una extracción segura, aun cuando la compleja situación del lugar dificultaba la entrada de maquinaria pesada o herramientas grandes.

Uno de los socorristas, identificado como Luis Fernando, compartió detalles acerca de la maniobra realizada para salvar a Daniela. Según su relato, las condiciones dentro de la estructura solo permitían operaciones manuales, obligando a los rescatistas a utilizar herramientas básicas. Luis Fernando declaró: “Me apersoné de un cincel plano, hice palanca entre dos cuartones, la abracé con la mano y logré sacarla”. Al salir de entre los escombros, Daniela no logró articular palabras, pero manifestó un suspiro de alivio, en palabras del mismo socorrista: “Como que dijo: por fin”. Estas declaraciones evidencian no solo la dificultad de la tarea, sino también la tensión y la esperanza que se vivió durante el rescate.

A pesar del éxito en la operación, las autoridades de emergencia han confirmado que la búsqueda continúa, ya que sospechan que al menos una persona más permanece atrapada en la misma zona del incidente. El lugar se mantiene como centro operativo de los socorristas, quienes también han reportado otros hallazgos positivos, como el descubrimiento con vida de una bebé de apenas tres meses atrapada entre los restos. Cada rescate ha renovado las esperanzas de los familiares y de toda la comunidad, que permanece atenta al avance de las operaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rescate de Daniela Largo Sánchez entre los escombros del terremoto en Pereira?

El rescate de Daniela Largo Sánchez requirió un trabajo cuidadoso y manual por parte de los socorristas. Según los Bomberos de Bogotá y el testimonio de Luis Fernando, uno de los rescatistas, tuvieron que recurrir al uso de herramientas básicas como un cincel plano para abrirse paso, ya que el acceso era muy limitado y no permitía maquinaria pesada. La operación culminó después de 36 horas, permitiendo que Daniela fuera extraída con vida y dando un momento de esperanza a los presentes.

¿Qué entidades participaron en los rescates tras el terremoto en Pereira?

Entre los organismos que participaron activamente en las labores de rescate tras el terremoto en Pereira se destacan los Bomberos de Bogotá, Bomberos Pereira y el grupo Ponalsar. Su trabajo conjunto permitió no solo el rescate de Daniela Largo Sánchez, sino también el hallazgo con vida de otras personas, como una bebé de tres meses, lo que pone en evidencia la coordinación y el compromiso de los equipos de emergencia ante situaciones extremas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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