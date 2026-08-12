Por: Noticiero 90 minutos

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El servicio del sistema de transporte masivo MIO Cable y la terminal Calipso en Cali permanece suspendido como consecuencia directa de los daños causados por el fuerte terremoto ocurrido el pasado lunes. De acuerdo con la información suministrada por Metrocali, la empresa encargada de la gestión del sistema MIO, la suspensión se mantiene de forma preventiva mientras se adelantan las evaluaciones técnicas necesarias para determinar el estado actual de la infraestructura y establecer si existen las condiciones de seguridad requeridas para que el servicio pueda reactivarse.

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En lo que respecta al MIO Cable, el cese de operaciones continuará por tiempo indefinido, pues es indispensable que las inspecciones finalicen antes de dar cualquier paso hacia la normalidad. El estado de la infraestructura tras el movimiento telúrico debe ser totalmente verificado, considerando que la seguridad de los usuarios es la principal prioridad para la empresa. Por otro lado, la terminal Calipso tampoco abrirá sus puertas hasta que se tenga certeza de que tanto usuarios como colaboradores pueden desplazarse en el interior de la terminal sin riesgos de incidentes derivados de la emergencia sísmica.

La situación también ha desencadenado una serie de modificaciones en la operación habitual de otras rutas del sistema MIO. Específicamente, en la troncal de la calle Quinta, se mantienen los desvíos de los buses que normalmente circulan por esa vía, en el tramo que va de la carrera 39 a la 66. Esta medida resulta necesaria debido a que en ese sector todavía se adelantan tareas relacionadas con la atención de la emergencia. Entre las acciones en curso se encuentran los operativos de rescate y la remoción de escombros, lo que ha obligado a restringir el tránsito de las rutas habituales del MIO en la zona.

Según lo informado por Metrocali, la combinación de inspecciones técnicas y los operativos de emergencia han hecho indispensable la imposición de estas restricciones. No se ha anunciado aún cuándo se podrán reactivar los servicios suspendidos ni cuándo se normalizarán los recorridos afectados, ya que todo depende de la evolución de las tareas en el terreno y la verificación minuciosa de cada estructura involucrada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se restablecerá el servicio del MIO Cable y la terminal Calipso tras el terremoto?

Según la información proporcionada por Metrocali, no se ha definido una fecha concreta para la reactivación de los servicios del MIO Cable ni de la terminal Calipso. La suspensión continuará hasta que concluyan las evaluaciones técnicas de infraestructura y se garantice la seguridad para usuarios y colaboradores, proceso que depende de la culminación de inspecciones y trabajos en el área afectada.

¿Qué rutas del MIO se ven afectadas por los desvíos en la calle Quinta y por qué se mantienen estas restricciones?

Las rutas que circulan por la troncal de la calle Quinta, entre las carreras 39 y 66, permanecen con desvíos debido a las labores de rescate y remoción de escombros que aún se desarrollan tras el terremoto. De acuerdo con Metrocali, estas restricciones buscan proteger tanto a los equipos de emergencia como a los usuarios del sistema mientras se atiende la emergencia y se evalúan posibles riesgos en la zona.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.