Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Colombia atraviesa una etapa de profundo dolor tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto. El presidente Abelardo De La Espriella, mediante el Decreto 1172 del 11 de agosto de 2026, decretó oficialmente tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas mortales del sismo, una tragedia que ha dejado huella en varias regiones del territorio nacional. Una de las medidas simbólicas principales ordenadas por el Gobierno consiste en que la bandera del país permanezca a media asta en todos los edificios públicos, así como en embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior, como señal visible de respeto y solidaridad con quienes han perdido la vida, y con las familias que hoy sufren su partida, de acuerdo con información recogida por el diario El Diario.

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La emergencia nacional ha puesto en marcha a organismos de socorro que mantienen operaciones de búsqueda y rescate, especialmente en los territorios golpeados por el violento movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó. Los efectos del terremoto se sintieron con intensidad en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, incrementando el miedo y la zozobra entre los habitantes mientras las autoridades continúan evaluando el alcance real de la tragedia.

De acuerdo con el balance presentado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en la mañana del miércoles siguiente a la emergencia, se habían contabilizado 190 personas fallecidas y 1.679 heridas solo en las capitales mencionadas dentro del reporte. Cali reportaba el mayor número de víctimas mortales con 95 casos, mientras Pereira surgía como la segunda ciudad más afectada, con 81 fallecidos y 278 heridos. En esta última capital también se confirmaron 37 personas desaparecidas y 92 estructuras colapsadas, cifras que podrían variar debido a la continuidad de los operativos en zonas afectadas y la presencia de más personas reportadas como desaparecidas.

El Gobierno nacional, además del duelo, declaró desastre de carácter nacional y ha enfocado esfuerzos en la coordinación de ayuda humanitaria y la valoración de los daños materiales y humanos derivados de la tragedia. La solidaridad y la acción conjunta de las instituciones siguen siendo aspectos esenciales en la búsqueda de alivio para quienes han resultado vulnerados por el terremoto.

¿Por qué el presidente Abelardo De La Espriella ordenó duelo nacional en Colombia?

El presidente Abelardo De La Espriella decretó tres días de duelo nacional tras el terremoto de magnitud 7,4, en homenaje a las víctimas fallecidas y como muestra de solidaridad hacia sus familias. Esta decisión, formalizada mediante el Decreto 1172 del 11 de agosto de 2026, también incluye izar la bandera nacional a media asta en edificios públicos y representaciones diplomáticas, de acuerdo con lo informado por El Diario.

¿Cuáles han sido las ciudades más afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia?

Según el balance divulgado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), las ciudades más impactadas por el terremoto fueron Cali, que registró 95 fallecidos, y Pereira, con 81 víctimas mortales, 278 heridos, 37 desaparecidos y 92 estructuras colapsadas. Otras ciudades como Manizales y Quibdó también experimentaron fuertes afectaciones, mientras las cifras continúan cambiando debido a los operativos de rescate en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.