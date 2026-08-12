Por: EL PILON SA

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que la onda tropical número 35 ingresaría al oriente colombiano este miércoles 12 de agosto, lo que propiciaría un incremento en la nubosidad y en la intensidad de los vientos especialmente en el Caribe. A pesar de este sistema atmosférico, el Ideam enfatizó que en los departamentos de Cesar y La Guajira el principal llamado preventivo vigente consiste en la alerta por amenaza de incendios de la cobertura vegetal, que alcanza niveles altos en 15 municipios de la región.

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El pronóstico nacional del Ideam, basado en imágenes satelitales, análisis meteorológico, radares y modelos numéricos, fue actualizado a las 4:00 p. m. del 11 de agosto y comprende el periodo del 12 al 14 de agosto. Según el seguimiento técnico, la onda tropical 35 se localizaba sobre el centro-occidente del Atlántico tropical y avanzaba hacia el occidente a una velocidad estimada de 15 nudos. El Ideam detalló que este fenómeno presenta “convección baja y dispersa”, lo que posiblemente permitirá el aumento de nubosidad y el fortalecimiento de los vientos en el noroccidente del Caribe colombiano. Sin embargo, el informe no prevé lluvias intensas o generalizadas para Cesar y La Guajira; las precipitaciones se concentrarían en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en sectores puntuales de Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar.

Por otro lado, el Ideam reportó temperaturas extremas en distintos puntos de Cesar y La Guajira. En el caso de Cesar, Valledupar registró 42,9 °C y Pailitas 41,2 °C, mientras que en La Guajira se reportaron temperaturas altas en Urumita, Manaure y Riohacha, superando en algunos casos los récords históricos mensuales. Las estaciones El Callao y Aeropuerto Alfonso López en Valledupar y la de Urumita sobrepasaron máximos históricos del Ideam para este mes.

Frente a la sequía y las olas de calor, el Ideam mantiene una alerta alta por potencial de incendios en cinco municipios de Cesar y diez en La Guajira, además de alerta moderada en otras poblaciones de ambos departamentos. Este escenario, según la entidad, es resultado de la combinación de altas temperaturas y las precipitaciones recientes. De igual manera, se identificaron bajos niveles en el río Magdalena en su paso por el sur de Cesar, lo que podría agravar los riesgos asociados a incendios.

El Ideam instó a la población a evitar cualquier quema, controlar fogatas y recoger residuos como vidrios que puedan catalizar incendios, además de reportar de inmediato cualquier conato a las autoridades y mantener activos los planes municipales para hacer frente a estas amenazas.

¿Por qué el Ideam mantuvo la alerta por incendios de cobertura vegetal en Cesar y La Guajira?

El Ideam sustenta la alerta por incendios en la presencia de temperaturas excepcionalmente altas, bajas precipitaciones y las condiciones climáticas observadas durante los últimos días. Esta combinación eleva el riesgo de que la vegetación seca en estos departamentos pueda prenderse, por lo que la entidad resalta la necesidad de medidas preventivas en las zonas con mayor vulnerabilidad.

¿Qué recomienda el Ideam ante la posibilidad de incendios forestales en el Caribe colombiano?

El Ideam solicita evitar cualquier tipo de quema, apagar completamente fogatas y eliminar residuos como vidrios que puedan iniciar fuegos. Además, recomienda reportar de inmediato cualquier inicio de incendio a las autoridades y mantener activos los planes locales de prevención y atención según la evolución del riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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