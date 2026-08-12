El número de cuerpos recibidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tras el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto aumentó a 202, según el más reciente comunicado oficial de la entidad. La institución precisó que los cuerpos proceden de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Hasta las 7:00 de la mañana del miércoles 12 de agosto, se habían logrado identificar 121 víctimas.

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Entre las personas identificadas se encuentran cinco menores de edad, cuyos datos fueron reportados en el comunicado oficial mediante sus iniciales correspondientes. Los menores identificados son R D R Q, de 17 años, de Pereira; S T A M, de 10 años, de Cali; T A B, de 12 años, de Cali; I S P S, de 12 años, de Cali; y A R G, de 8 años, de Buga.

El listado oficial publicado por Medicina Legal detalla las identidades, edades y municipios de procedencia de las víctimas identificadas. En Manizales figuran Fernando Alonso González (70 años), Catalina Arango Sandoval (18 años), Óscar de Jesús Henao Marín (78 años) y Luis Alberto Duque Cortés (42 años). En Belén de Umbría se registró a José Yovany Agudelo Sánchez (46 años).

Por su parte, en Pereira el listado incluye a Lina Marcela Rodas Cuartas (37 años), Julián Andrés Mejía Moreno (27 años), Sandra Patricia Chica Montoya (47 años), Gilberto de Jesús Giraldo López (74 años), Pilar Jiménez Toquica (81 años), Sergina Moncada Aguirre (71 años), Argensola del Socorro González Gutiérrez (82 años), Paula Andrea Franco Bustamante (44 años), Dargui González Guerrero (49 años), Angela María Acosta González (46 años), Juan Manuel Toro Sánchez (30 años), Wilson de Jesús Largo Trejos (57 años), Luis Fernando Ossa Hernández (62 años), Pedronel Díaz Díaz (64 años), Aracelly Daza Valencia (61 años), R D R Q (17 años), Derly Angelica Martínez Flórez (25 años), Vanessa Gómez Molina (28 años), Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía (38 años), Kevin Styven Álvarez Mosquera (30 años), Rosa Angelica Maya Maya (76 años), María Mariela Granada Echeverry (67 años), Guillermo Orrego Flórez (59 años), Blanca Libia Hincapié Londoño (82 años), José Fernando Valencia Cañas (51 años), Nubredin Ortiz Londoño (85 años), Paula Milena Villaneda Franco (23 años), Sorley Aracelly Villa Guevara (64 años), Juan Carlos Urquijo (33 años), Aleida Campiño Trujillo (63 años), Magola Quiceno López (71 años), Andrea Carolina Puliche Blandon (30 años), Mariana Santa Gómez (65 años), Pablo Andrés Rivera Avirama (26 años), María Dalila Moncada Aguirre (84 años), José Fernando Granada Gutiérrez (60 años), Juan Carlos Aristizábal López (62 años), Sigifredo Heredia Manzo (65 años), María Leticia Hernández Rendón (60 años), Fanny Moncada Aguirre (66 años), Yaneth Ensueño Álzate Sánchez (59 años), Sofía Martínez Martínez (38 años), Floralba Londoño Pulgarín (63 años), Martha Lucía Gómez Grisales (43 años), Daniela Gutiérrez Tangarife (30 años), Juan José Zapata Chica (19 años), Jesús Emilio Castro Hincapié (55 años), María Valeria Arcila Roldán (25 años), María Elvia Ruiz de Jiménez (69 años), María Estrella Benítez Herrera (69 años), Valentina Gallego Osorio (27 años), Jhon Jairo Zuluaga (53 años), María Rosalba Morales Batero (76 años), Anselmo Guevara Navarro (76 años), Carlos Alberto Jaramillo Duque (30 años), Julián Arango Hernández (62 años), Jorge Luis Muñoz Marín (69 años), María Catalina López (46 años), Teresita Meza de López (77 años), Iván Felipe Morales Grajales (21 años), Kevin Díaz Hernández (19 años), Flor María Martínez de Chaux (73 años), María Cristina Giraldo Hernández (83 años), Gloria Amparo Monsalve Álvarez (68 años), Ceneida Ramírez Arango (45 años), Richard Alejandro Cardona Cañaveral (22 años), Leidy Marcela Morales Arias (34 años), Ofelia Franco de Zapata (73 años) y Luz María Hinestroza Rentería (51 años).

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En Cali, las víctimas identificadas son Ana Gabriela Aguirre García (20 años), Jaime Bonilla Victoria (55 años), Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez (28 años), Miriam del Socorro Quintero Ramírez (64 años), Miriam de Jesús Wilches de Palacio (81 años), S T A M (10 años), Rosa Matilde Rodríguez Calvache (78 años), Carlos Modesto Olivo Jiménez (68 años), Jhon Edwar Viedman Ceballos (29 años), Francisney Mambuscay Benachi (45 años), Sofía Saavedra Caycedo (23 años), Nelly Cecilia Meneses Obando (74 años), Angela Julieth Muñoz Torres (36 años), German Sarria Arboleda (66 años), Fabio Arana Tobar (49 años), Ofelia Giraldo Osorio (85 años), Luz Dary Osorio Giraldo (63 años), T A B (12 años), Angie Giovanna Trujillo Sánchez (37 años), María Leidy Scarpetta Ruiz (39 años), Pedro Noe Chaguendo Concha (72 años), María Cristina Surarez Rendón (38 años), I S P S (12 años), Juan Francisco Barrios Joly (72 años) y Juan Guillermo Mosquera Gaona (19 años).

Para el municipio de Buga, el informe registra a A R G (8 años), Paola Andrea Quintero Daza (34 años) y Jesús Alfonso González (28 años). En Sevilla se identificó a María Edilma Gutiérrez de Muñoz (81 años), Aristóbulo Muñoz Restrepo (83 años) y Luz Meri Cartagena Hermira (53 años). En Tuluá figuran José Norberto Gómez Valencia (73 años) y Aliro Cardona Castillo (70 años). En Buenaventura se reportó a Carlos Alberto Rosero Pretel (55 años), Mabel Cristina Carvajal Posada (57 años) y Martha Patricia Correa Grueso (50 años). Finalmente, en Quibdó las personas identificadas son Bibiana Buitrago Zuluaga (36 años), Daniela Sánchez Morales (28 años), Juan Antonio Galeano Restrepo (35 años), Juan Camilo Moreno Sánchez (25 años), John Ricardo Parra Blandon (46 años), Yonny Rocío Salas Duque (42 años), María Daniela Ruiz Hinestroza (35 años), Keisy Lidsay Parra Sánchez (19 años), Bertha Roa Ramírez (38 años), Horacio Antonio Mosquera Mena (72 años) y Luis Alberto Rivas Salguero (39 años).

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que el proceso de entrega de los cuerpos se llevará a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en las sedes correspondientes de cada municipio. Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso de continuar trabajando para garantizar el rigor técnico del proceso, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas.

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