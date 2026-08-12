El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia dejó miles de historias de dolor, pero una de las que más ha conmovido en las últimas horas es la del periodista José Fernando Patiño, quien confirmó que su padre fue encontrado sin vida entre los escombros de un edificio en Cali.

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A través de su cuenta de Instagram, el comunicador compartió un mensaje en el que anunció el desenlace de una búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, amigos y colegas durante casi un día: “Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”.

La despedida de José Fernando Patiño no estuvo marcada por el reproche, sino por el agradecimiento. Su publicación terminó con una frase que resume el apoyo recibido por su familia en medio de la tragedia:

“A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos”.

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La muerte de Darío Patiño Rivera se suma a la lista de víctimas que dejó el terremoto, cuya emergencia continúa siendo atendida por las autoridades en Cali, el Chocó, Risaralda y otras regiones del país.

Esta es la publicación rápidamente se llenó de mensajes de solidaridad de periodistas, ciudadanos y personas que habían seguido de cerca las labores de rescate en la capital del Valle del Cauca, una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Fernando Patiño | Comunicador | Podcaster (@josefdopatino)

Mientras avanzan las labores de rescate y comienza el difícil proceso de reconstrucción, el mensaje del periodista se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores de una tragedia que cambió la vida de miles de familias colombianas en cuestión de segundos.

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Horas de esperanza entre los escombros

Desde que ocurrió el terremoto, equipos de la Defensa Civil, Bomberos y otros organismos de emergencia trabajaron sin descanso para localizar a las personas atrapadas en las estructuras colapsadas. En medio de esa incertidumbre, la familia Patiño mantuvo la esperanza de encontrar con vida a Darío Patiño Rivera.

Sin embargo, durante la noche llegaron las noticias que nadie quería recibir. Fue entonces cuando José Fernando decidió hacer pública la muerte de su padre y, al mismo tiempo, agradecer a quienes acompañaron a la familia durante las largas horas de búsqueda.

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No obstante, la esperanza de encontrar personas con vida bajo los escombros se mantienen. En las últimas horas ha seguido llegando personal de rescate a Cali y el resto de ciudades para seguir contando historias milagrosas en medio de la tragedia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.