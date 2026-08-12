Por: El Espectador

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Julián Giraldo, con 42 años de edad y 17 de servicio en el edificio El Mirador, fue uno de los protagonistas de la emergencia durante el reciente terremoto en Colombia. Considera este edificio como su segundo hogar y, en el momento de la catástrofe, su sentido de responsabilidad no dudó. Según relató, apenas empezaron los temblores abrió de par en par las puertas del conjunto, pensando ante todo en que los residentes pudieran evacuar de manera segura y rápida.

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Luego de garantizar la salida, Giraldo recorrió los diferentes pisos del edificio para asistir a quienes estaban atrapados o necesitaban ayuda. “Me fui subiendo a los pisos sin importarme lo que pasara, y empecé a ver gente que estaba con muchos nervios, con mucho miedo”, cuenta. Se topó con situaciones delicadas, como la de una señora de edad avanzada a la que cargó en su espalda hasta ponerla a salvo. En total, rescató a tres mujeres de entre 60 y 80 años, a quienes recuerda con especial afecto: doña Rosalba, Amparo y Carola.

Pero el trabajo de Giraldo no terminó al evacuar a los habitantes. Quizás el momento más difícil para él fue observar cómo las personas esperaban afuera, angustiadas e inseguras sobre el futuro de sus hogares: “Ya los tenía a todos afuera. Al rato, todo el mundo quería ir por sus pertenencias, pero todo estaba muy peligroso”. Solo fue posible dirigirse al interior del edificio para rescatar “la ropita y nada más”, decisión acordada tras consultar a la Policía y los bomberos que custodiaban la zona y priorizaban la seguridad ante los altos riesgos estructurales.

Después del desastre, Giraldo permanece alerta, cumpliendo su labor incansablemente. Asegura que ha participado en las evaluaciones que los ingenieros han hecho en el lugar y que los problemas estructurales son evidentes: bloques, paredes y el revoque presentan fracturas graves. “Se está evaluando a ver qué decisión se toma para el edificio, porque está muy, muy fracturado por todos lados”, explica, dejando en claro la incertidumbre que pesa sobre El Mirador y sus residentes mientras avanzan las revisiones técnicas y legales.

¿Qué hizo Julián Giraldo para evacuar a los residentes durante el terremoto?

Durante el terremoto, Julián Giraldo abrió las puertas del edificio El Mirador para facilitar la salida de los residentes y luego subió a los pisos para ayudar directamente a quienes estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad, incluyendo el rescate de tres mujeres mayores, a quienes llevó a un lugar seguro.

¿Cuál es el estado del edificio El Mirador después del terremoto?

De acuerdo con las evaluaciones en las cuales ha estado presente Julián Giraldo, el edificio El Mirador presenta graves daños estructurales en bloques, paredes y revestimientos. Ingenieros continúan valorando la situación para determinar qué decisión tomar frente a la habitabilidad del edificio, debido a la magnitud de las fracturas presentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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