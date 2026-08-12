Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Manizales atraviesa una delicada emergencia tras el reciente terremoto que azotó la región. De acuerdo con el informe más reciente emitido por la Alcaldía de Manizales, hasta ahora se han reportado cinco personas fallecidas, la destrucción de más de 60 edificaciones, unas 150 personas ubicadas en albergues temporales y un total de 2.000 damnificados, aunque las autoridades prevén que esta cifra puede incrementarse hasta los 4.000 afectados en las próximas horas.

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Frente al nivel de daños registrados, las acciones de emergencia y rescate continúan sin descanso. Según el reporte de la Alcaldía, actualmente hay 100 ingenieros estructurales y 300 rescatistas recorriendo los sectores más afectados y evaluando tanto viviendas como edificaciones públicas. Las labores de revisión tardarán al menos un mes, dada la cantidad de estructuras comprometidas y el impacto en la ciudad.

La red hospitalaria de Manizales, aunque parcialmente evacuada, sigue en funcionamiento para atender a los afectados. El terremoto también provocó daños en varios templos religiosos, incluyendo la Catedral, las iglesias Cristo Rey y La Asunción. Instituciones públicas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía y el Consejo se han visto igualmente perjudicadas, lo que complica la capacidad institucional de respuesta.

Uno de los efectos inmediatos para los habitantes de Manizales fue la suspensión de las actividades educativas durante la semana, medida adoptada para salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar. Asimismo, la Alcaldía solicitó a las personas evacuadas registrarse ante los bomberos para acceder a subsidios de vivienda, respuesta fundamental tras la destrucción material que han padecido numerosos hogares.

La Gobernación de Caldas reforzó las medidas restrictivas decretando toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. en todo el departamento, con vigencia hasta el 14 de agosto, y ordenó el cierre del aeropuerto La Nubia, además de suspender los servicios de la Gobernación, de acuerdo con la información oficial compartida en redes sociales. En la gestión de la crisis participa también Jose Manuel Restrepo, quien, junto a otros funcionarios y el presidente De la Espriella, gestionó solicitudes como la intervención de hospitales, alcaldías, viviendas, instituciones educativas y templos. La estrategia de apoyo comprende subsidios habitacionales, kits de higiene y respaldo a damnificados.

La respuesta incluye el trabajo conjunto de la Cruz Roja, entidades territoriales y el Ministerio de Salud, así como la activación de canales de comunicación para buscar y reunir a familias separadas durante el desastre, por ejemplo, con líneas telefónicas habilitadas para reportar personas desaparecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales afectaciones tras el sismo en Manizales?

De acuerdo con la Alcaldía, las secuelas incluyen la muerte de cinco personas, más de 60 edificaciones colapsadas, unas 2.000 víctimas directas —posiblemente hasta 4.000 en las próximas horas— y cientos de ciudadanos en albergues. Otros impactos claves han sido los daños en hospitales, templos y edificios públicos, así como la interrupción de actividades escolares y servicios gubernamentales.

¿Qué medidas de ayuda y emergencia se implementaron luego del terremoto en Manizales?

Las autoridades locales y departamentales desplegaron equipos de rescatistas e ingenieros para evaluar daños y atender a la población. Se decretó toque de queda, se cerraron instituciones clave y se suspendieron las clases. Además, se ofrecieron subsidios de vivienda a los evacuados, kits de aseo a los damnificados y apoyo institucional, mientras la Cruz Roja y otras entidades continúan la respuesta humanitaria.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.