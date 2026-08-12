Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La angustia vivida por familiares y ciudadanos durante la búsqueda de Violeta y su abuela Amparo Jaramillo en Cali reflejó la dimensión humana de la tragedia ocurrida tras el colapso de un edificio durante el reciente terremoto que sacudió la capital del Valle del Cauca el pasado lunes. Violeta, quien había llegado a la ciudad para pasar unos días de vacaciones, se encontraba en el conjunto residencial Guadalupe, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, junto a su abuela, cuando ambas quedaron atrapadas en la estructura colapsada, según información recopilada durante la emergencia.

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En medio de la desesperación, los familiares iniciaron una búsqueda contrarreloj. La situación rápidamente trascendió el ámbito privado y movilizó a cientos de ciudadanos y organismos de emergencia, quienes unieron esfuerzos para intentar localizarlas. De acuerdo con los testimonios de Juan Diego Peña, familiar de Violeta y Amparo, la voz de la niña fue escuchada entre los restos, lo que mantuvo viva la esperanza de hallarlas con vida y motivó a los rescatistas a no rendirse frente a la adversidad.

No obstante, el panorama en el lugar era complicado. Aunque el edificio no sufrió una destrucción total, parte de los primeros niveles se desplomó hacia el sótano, lo que dificultó aún más las operaciones de búsqueda y rescate, haciendo necesario el uso de maquinaria y la coordinación de diferentes entidades de socorro. La espera por avances fue acompañada de difusión masiva en redes sociales, donde familiares y amigos pidieron el apoyo de la comunidad y evitaron la propagación de información falsa.

A pesar de las versiones que circularon en internet sobre la presunta muerte de Violeta, la familia de inmediato desmintió los rumores. Incluso, Peña denunció la circulación en redes de imágenes generadas con inteligencia artificial que aumentaron el dolor y la confusión, instando a la prudencia y al respeto en el manejo de la información.

Finalmente, fue el propio Juan Diego Peña quien confirmó que tras horas de búsqueda, Violeta y Amparo Jaramillo fueron encontradas sin vida entre los escombros. La familia agradeció el acompañamiento recibido y solicitó espacio para procesar el duelo, anunciando que por el momento no ofrecerá más declaraciones públicas. El caso de Violeta y su abuela dejó en evidencia la solidaridad de la comunidad caleña, que en medio del dolor se mantuvo unida, pendiente del desenlace y acompañando con mensajes de apoyo a los seres queridos de las víctimas.

¿Qué ocurrió durante el rescate de Violeta y Amparo Jaramillo tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con los testimonios de la familia y la cobertura en redes sociales, la búsqueda de Violeta y su abuela se extendió por horas en el conjunto residencial Guadalupe, donde quedaron atrapadas tras el colapso provocado por el terremoto. Organismos de emergencia y muchos ciudadanos colaboraron, enfrentando condiciones difíciles debidas al desplome parcial del edificio. Aunque existió esperanza de encontrarlas vivas, finalmente se confirmó su fallecimiento.

¿Por qué la familia de Violeta pidió no compartir información falsa tras el derrumbe del edificio en Cali?

La familia de Violeta pidió evitar la difusión de contenido falso, especialmente en redes sociales, porque circularon rumores incorrectos e imágenes creadas con inteligencia artificial sobre el supuesto hallazgo sin vida de la niña, lo que alimentó la angustia y el dolor de los allegados. Destacaron la importancia de informar con responsabilidad y respeto en situaciones críticas como emergencias y rescates.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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