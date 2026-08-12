Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia enfrenta una de sus jornadas más difíciles luego del potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto y cuyo epicentro fue identificado en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. A solo dos días de la emergencia, continúan los esfuerzos de rescate y la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras el país cuenta las pérdidas humanas y materiales. Según Asocapitales, las autoridades han confirmado al menos 190 personas fallecidas y 1.679 heridas, cifras que dan cuenta del impacto devastador de este desastre natural. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno Nacional declaró el desastre de carácter nacional y decretó tres días de duelo en memoria de las víctimas.

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El dolor y la incertidumbre se sienten en muchas regiones del país. Testimonios recogidos por El Nuevo Día reflejan el drama humano que atraviesan ciudades como Pereira, Manizales, Cali, Quibdó y Buenaventura, donde numerosas familias quedaron sin vivienda o esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos. En Pereira, el centro de la ciudad sufrió graves daños estructurales: 278 personas resultaron heridas, 37 permanecen desaparecidas y se reportan al menos 15 individuos atrapados bajo los escombros. Buenaventura registra 16 fallecidos, 258 heridos y aproximadamente 9.000 viviendas afectadas, de las cuales más de 3.000 presentan daños totales. A esta situación se suma el cierre de la vía principal por deslizamientos de tierra, lo que dificulta la llegada de ayuda, y la atención permanente a pacientes afectados por el sismo.

La emergencia no ha terminado, pues el Servicio Geológico Colombiano ha informado sobre 130 réplicas del terremoto hasta el momento, lo que mantiene a la población en alerta y complica las labores de rescate. En este contexto, los medios de comunicación insisten en la importancia de informar con responsabilidad, evitando la difusión de rumores y enfocándose en dar voz a todas las comunidades afectadas. El Nuevo Día, por ejemplo, ha puesto a disposición de la ciudadanía líneas directas y redes sociales para recibir información, denuncias, o verificar la autenticidad de los datos y las imágenes que circulan en redes sociales, recordando que una información falsa puede desviar la ayuda necesaria en estos momentos.

Las autoridades y los equipos periodísticos reafirman su compromiso de informar con rigor, actualizando datos solo con información confirmada, y acompañar a quienes lo han perdido todo en esta tragedia nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos muertos y heridos ha dejado el terremoto en Colombia según las últimas cifras?

De acuerdo con el más reciente balance proporcionado por Asocapitales, el terremoto ha dejado al menos 190 personas fallecidas y 1.679 heridas en distintas regiones del país, cifras que siguen siendo actualizadas a medida que avanzan las labores de rescate y se confirma la información de las autoridades.

¿Cuáles han sido las principales afectaciones en ciudades como Pereira y Buenaventura tras el sismo?

El informe destaca que Pereira sufrió graves daños estructurales, con 278 heridos, 37 desaparecidos y 15 personas atrapadas, mientras que en Buenaventura, se reportan 16 fallecidos, 258 heridos y cerca de 9.000 viviendas afectadas, incluyendo más de 3.000 con daños totales y complicaciones adicionales por deslizamientos que han obstruido la vía principal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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