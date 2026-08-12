Los Topos Azteca son una brigada internacional de rescate conformada por voluntarios mexicanos, panameños, venezolanos y otros países, especializados en operaciones de búsqueda y salvamento en zonas afectadas por desastres. Su experiencia incluye el trabajo entre estructuras colapsadas, espacios reducidos y lugares donde todavía existe la posibilidad de encontrar personas con vida.

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Este miércoles llegaron a Colombia para apoyar las labores de emergencia luego del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto y que dejó graves afectaciones en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda.

¿Por qué se llaman Topos?

El origen de los llamados Topos se remonta al terremoto que destruyó buena parte de Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985.

Ante la magnitud de la tragedia, ciudadanos comunes comenzaron a organizarse espontáneamente para retirar escombros y buscar a personas atrapadas. Muchos de ellos tenían que introducirse por pequeños espacios entre las estructuras destruidas para intentar localizar sobrevivientes.

La forma en la que se movían entre los escombros llevó a que algunos mineros de Pachuca los llamaran “Topos”, en referencia al animal que excava y se desplaza por túneles.

Con el tiempo, aquellos grupos de voluntarios adquirieron capacitación y desarrollaron técnicas especializadas de rescate. Sin embargo, es importante aclarar que no existe una sola organización llamada Los Topos. A partir de aquella experiencia surgieron diferentes brigadas, entre ellas Topos Tlatelolco y Topos Azteca.

¿Quién fundó Topos Azteca?

La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca fue fundada y es liderada por Héctor “El Chino” Méndez, conocido como el “Topo Mayor”.

Méndez participó en las labores de rescate después del terremoto de 1985 y posteriormente convirtió aquella experiencia en una organización dedicada a responder ante emergencias dentro y fuera de México. La agrupación quedó constituida legalmente en febrero de 1986.

Durante casi cuatro décadas, los integrantes de Topos Azteca han participado en diferentes operaciones internacionales. Su experiencia incluye emergencias como terremotos en Turquía, Nepal y otros países, además de inundaciones y derrumbes. En 2024, por ejemplo, un grupo de sus rescatistas viajó a Valencia, España, para apoyar la búsqueda de personas después de las inundaciones provocadas por una DANA.

Más recientemente, integrantes de la brigada participaron en las labores de emergencia en Venezuela después de los terremotos que afectaron ese país en junio de 2026.

¿Cómo trabajan?

Una de las principales características de los Topos Azteca es que están preparados para ingresar a lugares en los que el acceso resulta extremadamente complicado.

Sus operaciones pueden incluir la búsqueda de personas atrapadas debajo de concreto y otros materiales, la exploración de espacios confinados y la recuperación de víctimas. También cuentan con perros entrenados para localizar personas entre los escombros y equipos especializados para detectar señales de vida.

Una de sus prácticas más conocidas es pedir silencio absoluto durante las labores de búsqueda. Cuando existe la posibilidad de que haya una persona viva bajo los escombros, los equipos detienen las operaciones y tratan de escuchar cualquier señal proveniente del interior. Esta técnica quedó asociada a los rescates posteriores al terremoto de 1985.

¿Qué harán en Colombia?

Su llegada se produce mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención de las comunidades afectadas por el terremoto.

Los Topos Azteca trabajarán como equipo de apoyo a las autoridades y organismos de socorro colombianos, especialmente en escenarios donde existan estructuras colapsadas y sea necesario acceder a zonas de difícil ingreso.

Aunque su imagen se ha convertido en un símbolo de solidaridad mexicana frente a los desastres, no son un cuerpo militar ni una fuerza oficial del Gobierno mexicano. Se trata de una organización civil de voluntarios que ha construido su experiencia durante décadas y que se desplaza a diferentes lugares del mundo cuando ocurre una emergencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.