Si toca rescatar algo positivo de la tragedia que está viviendo Colombia actualmente es que ha salido a la luz la solidaridad y generosidad de muchas personas, quienes han buscado ayudar de cierta manera ya sea con donaciones de alimentos, equipos o dinero.

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De hecho, muchas personas que han apoyado han sido desde el exterior, pues entienden que la magnitud del terremoto fue muy grande y por eso cualquier ayuda es importante.

Uno de los que sorprendió en las últimas horas fue el ‘streamer’ argentino que se llama ‘La cobra’, quien es conocido por lo que habla de fútbol, de Boca Juniors y de la Selección Argentina.

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En su última transmisión en vivo, el creador de contenido aseguró que todo lo que le donen a su canal durante esta semana, lo donará directamente a la Cruz Roja colombiana para que ese dinero pueda ser usado para las víctimas.

De hecho, hizo una recomendación y es que si puede, donen directamente a la página de la Cruz Roja porque a él le quitan un porcentaje las plataformas, pero que igual si prefieren hacerlo por medio de él, ese dinero será destinado para Colombia y las regiones afectadas.

Además, agregó que si consigue 400 dólares, por poner un ejemplo, él dará otros 400 dólares para ayudar al país.

La Cobra dijo que todas las donaciones que reciba por una semana las donara para los afectados en Colombia. Es una gran persona La Cobra, por eso lo queremos mucho acá. pic.twitter.com/6FQvYuDUp0 — ItzCarlos (@Balatreado) August 12, 2026

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Cabe destacar que este creador de contenido tiene millones de vistas al día, por lo que su ayuda puede ser muy importante para conseguir elementos de obra, alimentos, hidratación, luz, ropa y mucho más, cosas que son muy necesarias para seguir rescatando a la mayor cantidad de personas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.