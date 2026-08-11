Por: Noticiero 90 minutos

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El futbolista chocoano Jhon Arias, conocido por su trayectoria en el club Palmeiras de Brasil, lideró una significativa acción humanitaria en respuesta al fuerte terremoto que sacudió al departamento del Chocó. Junto a su esposa, organizó el envío de un avión con profesionales médicos e insumos destinados a fortalecer la atención de las personas afectadas por la emergencia, según información presentada por El Colombiano.

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Jhon Arias, nacido en el Chocó y profundamente vinculado a sus raíces, asumió un papel protagónico en la gestión de ayuda luego de conocer la gravedad de la situación que atravesaban diversas comunidades tras el terremoto. El movimiento telúrico, con epicentro en San José del Palmar, registró una magnitud de 7,4 y fue sentido en ciudades como Cali, Pereira y Quibdó, impactando los servicios de salud locales y dejando múltiples necesidades sin solventar.

La respuesta de Arias no solo incluyó el despliegue inmediato de recursos económicos propios, sino que también involucró la coordinación de una aeronave que arribó a Quibdó en horas de la noche. Dicha aeronave transportó insumos médicos y personal de salud para atender a los heridos, en un intento por aliviar la presión que la emergencia colocó sobre los hospitales del departamento. Algunos de los heridos más graves fueron trasladados hasta Medellín para recibir atención especializada, de acuerdo con los reportes de El Colombiano.

Además, Arias y su esposa abrieron espacios para que más personas puedan sumarse a la causa. Crearon mecanismos para canalizar aportes de ciudadanos interesados en ayudar a la reconstrucción y atención de las comunidades más afectadas. Esta iniciativa se alinea con otras campañas y esfuerzos liderados por organizaciones y ciudadanos tanto del Chocó como de diferentes regiones del país. El llamado de Arias se fundamenta no solo en la urgencia material de la emergencia, sino en el sentido de responsabilidad y pertenencia hacia su tierra natal.

Mientras continúan las tareas de recuperación, la solidaridad se convierte en la principal herramienta ante la emergencia, pues el acceso a atención médica, alimentos y recursos básicos sigue siendo una prioridad para numerosas familias damnificadas.

¿Cómo apoyó Jhon Arias a las víctimas del terremoto en el Chocó?

Jhon Arias, futbolista nacido en el Chocó, junto a su esposa, envió un avión cargado con personal médico e insumos de salud a Quibdó para reforzar la atención a las personas afectadas por el terremoto. Además, abrió canales para que otros ciudadanos pudieran contribuir con donaciones y apoyo material.

¿Qué significa 'movimiento telúrico' y cómo afectó al departamento del Chocó?

Un 'movimiento telúrico' es un término técnico que se refiere a un sismo o terremoto. En el caso del Chocó, este evento tuvo una magnitud de 7,4, con epicentro en San José del Palmar, afectando a varias ciudades y poniendo bajo presión a los servicios de salud locales debido al alto número de personas heridas y damnificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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