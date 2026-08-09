Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como alias ‘Macaco’, excomandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), está entre los perfiles de mayor notoriedad incluidos en el masivo traslado carcelario ordenado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella. Este movimiento, que afecta a 117 personas privadas de la libertad vinculadas a procesos de paz y seguridad, es una de las primeras determinaciones adoptadas por la nueva administración en materia penitenciaria, según información de El Diario.

Sigue a PULZO en Discover

La reorganización incluye no solo a antiguos jefes paramilitares como Jiménez Naranjo, sino también a otros cabecillas de estructuras criminales que durante el Gobierno de Gustavo Petro estuvieron implicados en distintas iniciativas de diálogo. De acuerdo con datos publicados, 103 de estos internos fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad La Paz, ubicada en Itagüí, hacia penitenciarías de varias ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín y Valledupar. El Ejecutivo explicó que el objetivo principal del traslado es imponer mayores controles y restringir la posibilidad de coordinación de actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Alias ‘Macaco’ tiene un largo historial en la estructura paramilitar colombiana. Como líder del Bloque Central Bolívar, una de las alas más importantes de las AUC, fue responsable de múltiples crímenes registrados entre 2000 y 2005. Tras su desmovilización, fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por delitos de narcotráfico. Luego, regresó a Colombia para responder ante la justicia por acciones cometidas durante el conflicto armado. Su situación legal sigue vigente, y una condena reciente le impuso 20 años de prisión por aceptar cargos en 237 hechos ilícitos. Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha avanzado en conocer sus aportes sobre vínculos entre paramilitares y agentes estatales.

El nuevo enfoque del Gobierno De la Espriella contrasta con la estrategia de Petro, quien en noviembre de 2024 designó a ‘Macaco’ y otros 17 exlíderes de las AUC como gestores de paz, con la finalidad de aprovechar su experiencia para aportar al esclarecimiento del conflicto y garantizar la no repetición. Esta figura, sin embargo, tenía como fecha límite el 6 de agosto de 2026, al cierre del mandato de Petro. El traslado de estos internos, entonces, ocurre inmediatamente después de la finalización de dicha etapa, enviando así una señal política sobre el giro en el manejo penitenciario.

El operativo del Gobierno De la Espriella también abarca cabecillas criminales con influencia en Medellín y zonas aledañas, como alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’, además de exjefes paramilitares como Hernán Giraldo. Según la administración actual, la medida está orientada a cortar privilegios y evitar la manipulación de organizaciones externas desde los centros penitenciarios. Aunque se especula sobre un posible desmonte total del modelo de paz anterior, aún está por verse cómo avanzarán las negociaciones y el enfoque en seguridad durante este nuevo periodo gubernamental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa ser gestor de paz en Colombia y quiénes han sido designados en este rol?

La figura de gestor de paz en Colombia permite a ciertas personas, especialmente actores del conflicto como exjefes paramilitares, participar en procesos de diálogo y esclarecimiento, contribuyendo a la construcción de paz y a la garantía de no repetición. Durante el Gobierno Petro, 18 antiguos líderes de las AUC, incluyendo a ‘Macaco’, ‘Don Berna’, ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso, fueron nombrados en este rol entre noviembre de 2024 y agosto de 2026, con el fin de aprovechar su experiencia dentro de mecanismos transicionales.

¿Por qué el traslado de alias ‘Macaco’ y otros internos se considera un cambio en la política penitenciaria de Colombia?

El traslado masivo de internos de alto perfil, incluyendo a alias ‘Macaco’ y varios exjefes criminales, marca el inicio de un enfoque más estricto en el control penitenciario bajo el Gobierno de Abelardo De la Espriella. Según fuentes oficiales, la medida busca evitar la coordinación delictiva desde las cárceles y restringir privilegios, diferenciándose del modelo anterior que privilegiaba la figura de gestor de paz y la búsqueda de diálogo como política de seguridad y convivencia.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.