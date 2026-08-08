Uno de los aeropuertos más importantes de Colombia tendrá una transformación histórica en los próximos años. La Aeronáutica Civil presentó el nuevo Plan Maestro para el aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro (Antioquia), una iniciativa que contempla la construcción de una segunda pista y una inversión superior a los 22 billones de pesos.
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La propuesta busca responder al aumento sostenido de pasajeros y operaciones aéreas que ha registrado la terminal, considerada la segunda más importante del país después de El Dorado, en Bogotá. El proyecto, además, pretende garantizar la capacidad del aeropuerto hasta 2055.
Segunda pista para el aeropuerto José María Córdova, la obra más esperada
El punto más llamativo del nuevo Plan Maestro es la construcción de una segunda pista, una obra que desde hace varios años ha sido solicitada por diferentes sectores de Antioquia debido al crecimiento de la demanda aérea y a las limitaciones que presenta actualmente el aeropuerto.
La Aerocivil plantea desarrollar la ampliación en varias etapas, incluyendo nuevas plataformas para aeronaves, mejoras en la terminal de pasajeros, adecuaciones para la operación de carga, nuevas calles de rodaje y otras obras complementarias que permitirán aumentar la capacidad del terminal.
El costo estimado del proyecto pasó de unos 15 billones de pesos contemplados en versiones anteriores a más de 22 billones de pesos, cifra que refleja el alcance de las nuevas intervenciones previstas para las próximas décadas.
¿Por qué ampliarán el aeropuerto de Rionegro?
El José María Córdova se ha consolidado como el principal aeropuerto de Antioquia y uno de los más transitados del país, tanto para vuelos nacionales como internacionales.
El crecimiento del número de pasajeros y de operaciones llevó a la Aerocivil a actualizar el Plan Maestro, con el objetivo de evitar problemas de capacidad en los próximos años y fortalecer la conectividad aérea de Medellín y el oriente antioqueño. La entidad considera que las obras permitirán mejorar la eficiencia operativa y atender la demanda proyectada hasta mediados de siglo.
Aunque el documento define el rumbo de la expansión del aeropuerto, las obras dependerán del desarrollo de estudios técnicos, ambientales, financieros y de los procesos de contratación que se adelanten para ejecutar cada una de las fases del proyecto.
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