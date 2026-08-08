Uno de los aeropuertos más importantes de Colombia tendrá una transformación histórica en los próximos años. La Aeronáutica Civil presentó el nuevo Plan Maestro para el aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro (Antioquia), una iniciativa que contempla la construcción de una segunda pista y una inversión superior a los 22 billones de pesos.

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La propuesta busca responder al aumento sostenido de pasajeros y operaciones aéreas que ha registrado la terminal, considerada la segunda más importante del país después de El Dorado, en Bogotá. El proyecto, además, pretende garantizar la capacidad del aeropuerto hasta 2055.

Segunda pista para el aeropuerto José María Córdova, la obra más esperada

El punto más llamativo del nuevo Plan Maestro es la construcción de una segunda pista, una obra que desde hace varios años ha sido solicitada por diferentes sectores de Antioquia debido al crecimiento de la demanda aérea y a las limitaciones que presenta actualmente el aeropuerto.

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La Aerocivil plantea desarrollar la ampliación en varias etapas, incluyendo nuevas plataformas para aeronaves, mejoras en la terminal de pasajeros, adecuaciones para la operación de carga, nuevas calles de rodaje y otras obras complementarias que permitirán aumentar la capacidad del terminal.

El costo estimado del proyecto pasó de unos 15 billones de pesos contemplados en versiones anteriores a más de 22 billones de pesos, cifra que refleja el alcance de las nuevas intervenciones previstas para las próximas décadas.

¿Por qué ampliarán el aeropuerto de Rionegro?

El José María Córdova se ha consolidado como el principal aeropuerto de Antioquia y uno de los más transitados del país, tanto para vuelos nacionales como internacionales.

El crecimiento del número de pasajeros y de operaciones llevó a la Aerocivil a actualizar el Plan Maestro, con el objetivo de evitar problemas de capacidad en los próximos años y fortalecer la conectividad aérea de Medellín y el oriente antioqueño. La entidad considera que las obras permitirán mejorar la eficiencia operativa y atender la demanda proyectada hasta mediados de siglo.

Aunque el documento define el rumbo de la expansión del aeropuerto, las obras dependerán del desarrollo de estudios técnicos, ambientales, financieros y de los procesos de contratación que se adelanten para ejecutar cada una de las fases del proyecto.

¿Cuándo estará lista la segunda pista del aeropuerto de Rionegro? Aunque la ampliación del aeropuerto José María Córdova es una de las obras de infraestructura más ambiciosas planteadas para el país, los viajeros no la verán terminada en el corto plazo. El Plan Maestro presentado por la Aerocivil proyecta que el desarrollo completo se extenderá hasta el año 2055 y estará dividido en tres grandes fases. La primera etapa, prevista entre 2025 y 2030, contempla principalmente la gestión y compra de predios, así como los estudios y preparativos necesarios para ejecutar las obras. Posteriormente, entre 2030 y 2035, se construirían la segunda pista de aterrizaje, una nueva terminal de pasajeros y parte de la infraestructura operacional requerida para soportar el incremento del tráfico aéreo. La última fase se desarrollaría entre 2035 y 2055. Durante esos años se ejecutarían ampliaciones adicionales en plataformas, calles de rodaje, terminales y demás obras complementarias, con el objetivo de que el aeropuerto pueda responder a la demanda de pasajeros y carga prevista para las próximas décadas. (Ver también: Aeropuerto esperado hace 50 años en Colombia toma vuelo: decisión de inicio es oficial en 2026) Actualmente, el José María Córdova ya opera por encima de la capacidad para la que fue diseñado. En 2024 movilizó cerca de 13.7 millones de pasajeros, pese a que su infraestructura fue concebida para atender alrededor de 11 millones al año, razón por la cual la segunda pista es considerada una necesidad prioritaria para garantizar el crecimiento de la terminal y evitar problemas operativos en el futuro. Con este bloque le das un dato muy llamativo al lector: la obra tardará cerca de 30 años en completarse, aunque la segunda pista y la nueva terminal quedarían proyectadas para construirse entre 2030 y 2035, mucho antes de que concluya todo el Plan Maestro.

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