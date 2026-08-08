Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó que el viernes 7 de agosto se registró un ataque con granadas en la vereda Casa Verde, ubicada en el municipio de Ataco. Aunque este incidente provocó gran alarma entre los habitantes del sector, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas. De acuerdo con Matiz, lo sucedido constituye un “nuevo ataque cobarde” y reiteró que este tipo de hechos violentos no lograrán frenar el desarrollo y la tranquilidad del departamento.

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En un mensaje publicado por redes sociales, la mandataria condenó de manera enfática el ataque con granadas, haciendo énfasis en que los responsables buscan intimidar a la población y alterar la estabilidad de la región sur del Tolima. No obstante, recalcó que la Fuerza Pública —como se denomina en Colombia al conjunto de instituciones oficiales encargadas de la seguridad y el orden, entre ellas la Policía y las Fuerzas Militares— permanece desplegada en la zona y mantiene control del territorio. “Las tropas y nuestra Fuerza Pública están al frente de la situación, desplegadas y en control del territorio, protegiendo a nuestras comunidades y enfrentando a quienes pretenden sembrar miedo”, aseveró Matiz.

El contexto de esta declaración tiene una dimensión política relevante, ya que la gobernadora enlazó su rechazo al ataque con el panorama nacional posterior a la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia. Para Matiz, esta “nueva etapa” representa una oportunidad para que el Tolima reciba refuerzos en materia de seguridad, así como mayores capacidades y control territorial, solicitudes reiteradas por parte de las autoridades departamentales en los últimos meses.

La mandataria se refirió a la “Patria Milagro”, concepto que alude al nuevo momento político en el país, y que —según Matiz— implica la esperanza de que finalmente el Tolima cuente con los apoyos y recursos necesarios para enfrentar a los grupos violentos. En sus palabras, dejó claro que el departamento se mantendrá firme y no retrocederá ante los intentos de desestabilización, reafirmando su decisión de avanzar y enfrentar a “los violentos”.

¿Qué ocurrió en la vereda Casa Verde de Ataco, Tolima, durante el ataque con granadas?

El viernes 7 de agosto, la vereda Casa Verde del municipio de Ataco fue escenario de un ataque con granadas que generó temor entre los habitantes. Sin embargo, según información confirmada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, no se presentaron personas lesionadas, y la Fuerza Pública permanece en la zona para asegurar el control territorial y proteger a la comunidad.

¿Qué significa la expresión “Patria Milagro” en el contexto del Tolima y la seguridad regional?

La expresión “Patria Milagro”, utilizada por Adriana Magali Matiz, hace referencia al nuevo momento político tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia. En este contexto, significa para la gobernadora una esperanza de que el departamento del Tolima reciba más recursos y refuerzos en materia de seguridad, una necesidad que ha venido reclamando para fortalecer el control territorial frente a los hechos de violencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.