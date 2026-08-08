Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un ataque con explosivos estremeció recientemente al corregimiento San Roque, en el municipio de Curumaní, Cesar, causado por la muerte del subintendente Rodelo Canchila mientras cumplía labores de vigilancia. De acuerdo con información preliminar citada por El Nuevo Día, los explosivos, presuntamente, habrían sido lanzados mediante drones, lo que marca una preocupante evolución en las tácticas de violencia que enfrentan las autoridades en la región. La muerte del uniformado ocurrió a pesar de los esfuerzos médicos posteriores al incidente, y se investiga si hubo más policías lesionados durante el hecho.

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Según los primeros indicios, este ataque estaría vinculado a presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque este dato aún es materia de investigación por parte de organismos de inteligencia. El uso de drones para transportar y detonar explosivos evidencia que quienes perpetran estas acciones violentas están recurriendo a herramientas tecnológicas emergentes, aumentando así el riesgo y la complejidad para la Fuerza Pública en su tarea de proteger a la población y garantizar el orden.

Tras el atentado, se desplegó un operativo de seguridad reforzado en la zona rural de Curumaní, enfocado en la búsqueda de los responsables y la prevención de nuevos hechos similares. Unidades especiales, de acuerdo con la información disponible, adelantan labores rigurosas de inspección del terreno afectado, así como la recolección de pruebas y análisis que permitan reconstruir lo sucedido y profundizar en la identificación de los responsables. Aunque la principal hipótesis recae sobre el ELN, las autoridades insisten en que todas las líneas de investigación siguen abiertas, buscando esclarecer por completo el contexto y autores del ataque.

La utilización de drones en estos episodios ha generado inquietud tanto en la región como en el ámbito nacional, pues plantea nuevos retos en términos de prevención y respuesta para los cuerpos de seguridad. Las investigaciones continúan su curso, mientras se espera que pronto se puedan ofrecer resultados concretos tanto sobre los responsables como sobre los móviles detrás de este hecho que enluta a la institución policial y a toda la comunidad local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el atentado con drones en Curumaní, Cesar?

Hasta el momento, la información confirmada señala que explosivos fueron lanzados mediante drones contra la Fuerza Pública en San Roque, Curumaní, causando la muerte del subintendente Rodelo Canchila mientras desempeñaba sus funciones de vigilancia. Se investiga la identidad de los responsables y si existieron otros lesionados.

¿Quiénes serían los responsables del ataque con explosivos en San Roque?

De acuerdo con las primeras hipótesis citadas por organismos de inteligencia, los presuntos autores del atentado serían miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, la información continúa en etapa de verificación y las autoridades exploran diversas hipótesis para esclarecer los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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