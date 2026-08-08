Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una fuerte explosión interrumpió la tranquilidad del norte del Cauca durante la madrugada del sábado 8 de agosto. El ataque, catalogado como violento por las autoridades, tuvo como objetivo el nuevo peaje ubicado en el sector de Cachimbal, punto de referencia en el PR 60, en jurisdicción de Mondomo, sobre una de las vías más transitadas de la región: el tramo que conecta Popayán con Santander de Quilichao.

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De acuerdo con los reportes preliminares sobre el incidente, la detonación se registró hacia las dos de la mañana. En ese momento, varias cargas explosivas fueron activadas de manera coordinada, lo que provocó daños severos en la infraestructura del peaje. Este punto de cobro había sido construido recientemente y, tras la magnitud de la descarga, quedó reducido casi por completo a escombros. Fuentes consultadas afirman que la fuerza del estallido desmontó la estructura y dejó claros signos de devastación en la zona, evidenciando la planificación detrás del ataque.

El corredor vial donde ocurrió el suceso no es menor: hace parte de la vía Panamericana, reconocida por ser uno de los ejes estratégicos de movilidad en el suroccidente colombiano. Esta ruta es fundamental para la conexión entre el departamento del Cauca y el Valle del Cauca, facilitando el tránsito de personas y mercancías. Su importancia radica, además, en los constantes recursos que mueve y en el impacto que su interrupción puede ocasionar en la actividad económica y social de la región.

Luego del atentado, unidades de la Fuerza Pública hicieron presencia en el área con el objetivo de asegurar el terreno e iniciar de inmediato investigaciones que permitan esclarecer los hechos. El propósito de esta intervención es recolectar evidencia y dar con la identidad de quienes planearon y ejecutaron el ataque. Hasta el momento de publicación de la información, no se registraron personas heridas, según los reportes oficiales consultados.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y recalcan la importancia de reforzar las medidas de seguridad para proteger los puntos neurálgicos en vías nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el objetivo del ataque con explosivos en el norte del Cauca?

El ataque tuvo como objetivo el peaje ubicado en el sector de Cachimbal, en jurisdicción de Mondomo, sobre la vía que conecta Popayán con Santander de Quilichao. Según los reportes preliminares, la detonación destruyó prácticamente la totalidad de la infraestructura, un punto clave de la vía Panamericana que sirve como conexión estratégica entre el Cauca y el Valle del Cauca.

¿Qué importancia tiene la vía Panamericana para el Cauca y el Valle del Cauca?

La vía Panamericana es considerada un eje estratégico de movilidad que facilita la conexión entre el Cauca y el Valle del Cauca. Este corredor es fundamental para el tránsito de personas y mercancías en la región, por lo que cualquier ataque o daño a su infraestructura afecta directamente el desarrollo económico y social del suroccidente colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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