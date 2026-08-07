En la tarde de este 7 de agosto, un cilindro abandonado a un costado de la vía Panamericana encendió las alarmas entre Villa Rica y Jamundí, en el Valle del Cauca, en medio de la jornada que acompañó los actos enmarcados en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali.

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(Vea también: Mientras Abelardo De la Espriella asumía la presidencia, ordenó trasladar a más de 100 cabecillas, ¿quiénes son?)

De acuerdo con información publicada por El País de Cali, el objeto fue localizado en este importante corredor vial y llevó a las autoridades a activar un protocolo de seguridad para establecer qué contenía y si representaba algún peligro para las personas que transitaban por el sector.

El hallazgo ocurrió en una jornada marcada por el movimiento de autoridades y ciudadanos debido al acto de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente en Cali. La presencia del cilindro provocó preocupación entre quienes se encontraban en la zona y obligó a extremar las medidas preventivas.

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De acuerdo con Caracol Radio, el artefacto tenía una bandera de Colombia, y personal especializado llegó al lugar para inspeccionar el elemento abandonado y establecer sus características. Por el momento, las autoridades no han confirmado que el cilindro contenga explosivos, por lo que se mantiene la verificación antes de determinar cómo proceder con su retiro.

#Cauca #VíaPanamericana 🚨🚗 Una situación de emergencia es reportada a esta hora en la vía Panamericana, en el sector de Villa Rica, norte del Cauca. De acuerdo con información preliminar, en la zona habría sido encontrado un presunto cilindro bomba, situación que mantiene en… pic.twitter.com/4C3fA03DVZ — Meridiano Regional (@MeridianoR_CO) August 7, 2026

¿Quién habría dejado el cilindro en la vía Panamericana?

El cilindro de gas propano fue abandonado, al parecer, por integrantes de un grupo armado ilegal. Según información conocida por El País de Cali, usuarios de este corredor vial del norte del Cauca alertaron a las autoridades luego de observar a varios sujetos que se movilizaban en una camioneta.

De acuerdo con los reportes, los hombres descendieron del vehículo y dejaron el cilindro en inmediaciones de la vía Panamericana, antes de retirarse del lugar. Las autoridades asumieron el procedimiento de seguridad para establecer la naturaleza del elemento y determinar quiénes estarían detrás de su abandono.

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