Mientras Abelardo De La Espriella asumía la Presidencia de Colombia en Cali, las autoridades comenzaron el traslado de 103 cabecillas que permanecían recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia, por orden suya.

Sigue a PULZO en Discover

Los internos fueron enviados a centros penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, entre otras ciudades. El movimiento fue confirmado en medio de la jornada de cambio de Gobierno y provocó atención por los perfiles de algunos de los presos.

Vea también: De la Espriella anunció el primer impuesto que eliminará como presidente: representa miles de millones

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que entre los trasladados hay personas señaladas de delinquir en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. Entre los nombres mencionados están alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’.

Lee También

Estos dos últimos estuvieron relacionados con el llamado ‘tarimazo’ ocurrido el 20 de junio de 2025 en La Alpujarra, en Medellín, durante un evento en el que participó el entonces presidente Gustavo Petro, dentro de los acercamientos de la denominada paz urbana con estructuras criminales.

Vea también: Milei liquidó a Petro, tras posesión de De la Espriella: “Es parte de la peor historia de Colombia”

El traslado también incluyó a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien permanece privada de la libertad por una condena relacionada con los hechos ocurridos durante las protestas de 2019.

Cabe mencionar que durante su discurso de posesión, Abelardo de la Espriella también dio a conocer que da por concluidos los diálogos que se han adelantado con grupos al margen de la ley.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.