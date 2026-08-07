Por: EL PILON SA

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Este viernes, Abelardo de la Espriella asumió como nuevo presidente y José Manuel Restrepo como vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030. El inicio de este gobierno resalta la amplia representación de los departamentos del Cesar y La Guajira en altos cargos del Estado, otorgando a la región una relevancia inusual en ministerios y entidades nacionales clave, de acuerdo con información oficial referenciada.

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El liderazgo regional lo simboliza Indalecio Dangond Baquero, quien fue nombrado ministro de Agricultura. Originario de Urumita y administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, Dangond Baquero acumula una extensa experiencia técnica en el sector agropecuario nacional. Su carrera pública comenzó en 1995 y ha sido asesor de al menos cinco ministros de Agricultura. Además, ocupó la subgerencia de Crédito de la antigua Caja de Crédito Agrario y posiciones directivas en Finagro, donde consolidó su perfil como especialista en desarrollo rural.

Esta tendencia se refuerza con otros nombramientos. Edgar Chalhoud ocupa ahora la presidencia de Finagro y destaca por sus lazos familiares con el sector ganadero de la región, siendo yerno del reconocido ganadero vallenato Aldo Lacouture. Asimismo, Orlando Dangond, señalado como cercano a De la Espriella y líder de la campaña presidencial en Cesar, será designado presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, según se prevé en los anuncios recientes.

Por otra parte, Miguel Eduardo Mosquera Castro asume la secretaría general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), aportando un arraigo regional por parte de su familia, especialmente su madre, Isabel Castro Gnecco. Su nombramiento responde a la política de fortalecer la presencia territorial en las instituciones del campo colombiano.

La influencia de la región también permea el sector justicia: Ana Margarita Araújo Ariza, de Valledupar, fue nombrada viceministra de Promoción de la Justicia y el Derecho en el Ministerio de Justicia. Su trayectoria se consolidó como jefe de la Oficina Asesora de Planeación en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, donde coordinó objetivos institucionales estratégicos.

En el turismo, María Isabel Campo, hija del exalcalde de Valledupar Rodolfo Campo Soto, asume la dirección de Fontur. Con casi tres décadas de experiencia, estudios en la Universidad de Georgetown y una candidatura reciente a la Alcaldía de Valledupar, amplía la presencia regional en gestión pública. Armando Cuello Navarro fue designado viceministro de Energía y Carlos A. Castellano será secretario general del Ministerio de Hacienda.

Finalmente, se menciona la posibilidad de más designaciones para funcionarios de la región, como la eventual llegada del abogado Nerio Alvis a la Superintendencia de Notariado y Registro, consolidando el peso de Cesar y La Guajira en el nuevo gobierno.

¿Qué funciones tiene el ministro de Agricultura en Colombia?

El ministro de Agricultura en Colombia lidera las políticas nacionales para el desarrollo del sector agropecuario, coordina programas de apoyo a campesinos y productores, y dirige entidades como Finagro y el Instituto Colombiano Agropecuario. También formula estrategias para garantizar la seguridad alimentaria y supervisa la implementación de iniciativas destinadas al crecimiento rural y la mejora de las condiciones de vida en el campo.

¿Quién es Indalecio Dangond Baquero, nuevo ministro de Agricultura?

Indalecio Dangond Baquero, nuevo ministro de Agricultura, nació en Urumita y es administrador de empresas egresado de la Universidad Externado de Colombia. Inició su carrera pública en 1995, se ha desempeñado como asesor de varios ministros de Agricultura y ha ocupado cargos directivos en el sector, incluyendo la subgerencia de Crédito de la antigua Caja de Crédito Agrario y funciones en Finagro, lo que respalda su experiencia técnica y su conocimiento del desarrollo rural en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.