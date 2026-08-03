Por: EL PILON SA

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) avanza de manera significativa en la localización de 734 personas reportadas como desaparecidas en el marco del Plan Regional de Búsqueda Del Ariguaní al río Magdalena. Esta labor de acuerdo con la propia entidad, se fundamenta en una investigación de carácter humanitario y extrajudicial, con el objetivo de ubicar tanto a cuerpos sin vida como a personas que pudieran haber sobrevivido, las cuales perdieron contacto con sus familias en el contexto del conflicto armado.

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Un elemento central en estas acciones es la identificación de las rutas de desaparición que conectan municipios del centro del departamento de Magdalena con el Cesar, específicamente El Copey y Sabanas de San Ángel. Por esta razón, El Copey fue incorporado dentro del ámbito de cobertura de la UBPD, ya que, según información de la entidad, entre 1996 y 2006 se registraron los mayores picos del conflicto en esta zona.

Un aspecto clave en el proceso, según la UBPD, ha sido el relacionamiento con fuentes de información, incluidos actores que participaron directa o indirectamente en los hechos de violencia. Esta aproximación ha sido reforzada gracias al apoyo de la Confraternidad Carcelaria de Colombia, organización que facilitó encuentros con personas privadas de la libertad. Además, la UBPD realizó intervenciones en el corregimiento de Caracolicito, con respaldo de la Alcaldía de El Copey, lo que permitió acondicionar espacios para la custodia temporal de cuerpos recuperados. El contacto con familias buscadoras se vio fortalecido mediante el enlace de víctimas dispuesto por el municipio.

La Oficina de Paz de la Gobernación del Cesar y la Defensa Civil Colombiana también han desempeñado un papel importante, permitiendo el acceso a sitios de interés forense. A través del uso de maquinaria amarilla, se intervinieron cerca de 1.300 metros cuadrados, logrando optimizar tiempos de trabajo y reducir riesgos, como los relacionados con el terreno o con enjambres de abejas africanizadas, que fueron reubicadas de forma segura.

Fruto de este esfuerzo, la UBPD logró recuperar un cuerpo en una bóveda del cementerio de San Francisco de Asís, el cual fue traslado al Centro Integral de Abordaje Forense de Bucaramanga para proceso de identificación y una eventual entrega digna a los familiares. Además, en el último mes, las actividades en Chimila, San Francisco, Caracolicito y la cabecera de El Copey permitieron tomar 14 muestras genéticas, recepcionar tres nuevas solicitudes de búsqueda y señalar nuevos puntos de interés forense. Para quienes busquen a un familiar desaparecido antes del 1 de diciembre de 2016 en El Copey, el Cesar, el Magdalena o la Alta y Media Guajira, la UBPD tiene habilitado el número 317 300 9620 y una oficina en Santa Marta, barrio La Esperanza, calle 26 B # 7-11.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la identificación de cuerpos recuperados por la UBPD en El Copey y municipios vecinos?

De acuerdo con la información, la UBPD realiza la recuperación de cuerpos en diferentes sitios de interés forense como cementerios y lugares intervenidos. Los restos recuperados, como el encontrado en una bóveda del cementerio de San Francisco de Asís, son trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense de Bucaramanga, donde se adelantan procesos de identificación y posterior entrega digna a los familiares de los desaparecidos.

¿Qué debe hacer una persona que busca a un desaparecido en El Copey o municipios incluidos en el plan de la UBPD?

Según la UBPD, quienes tengan un familiar desaparecido antes del 1 de diciembre de 2016 en El Copey, el Cesar, el Magdalena o la Alta y Media Guajira, pueden comunicarse al número 317 300 9620 o acercarse a la oficina de la entidad en Santa Marta, ubicada en el barrio La Esperanza, calle 26 B # 7-11, para recibir orientación y apoyo en la búsqueda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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