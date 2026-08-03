Un nuevo caso que es investigado como un posible feminicidio ha generado indignación en el departamento del Cesar. La víctima fue identificada como Sayuris Nayleth García Asís, una joven de 20 años, oriunda de Santa Marta, que murió luego de recibir un disparo en medio de un establecimiento público en Aguachica.

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De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades y testimonios de personas que se encontraban en el lugar, el ataque ocurrió en la noche del sábado 1 de agosto dentro del establecimiento conocido como “510”, donde la joven compartía con otras personas.

Las primeras versiones indican que un hombre se acercó a Sayuris e intentó imponerle una situación. Algunos testigos aseguran que el agresor le estaba haciendo insinuaciones o pretensiones personales, mientras que otra de las hipótesis apunta a que el ataque se habría originado porque la joven se negó a bailar con él. Lo cierto es que, tras recibir una respuesta negativa, el hombre desenfundó un arma de fuego y le disparó delante de los presentes.

Las personas que presenciaron el ataque auxiliaron de inmediato a Sayuris Nayleth García Asís y la trasladaron al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica. Aunque el personal médico intentó estabilizarla e incluso evaluaba remitirla a un centro asistencial de mayor complejidad, la gravedad de la herida, ocasionada por un disparo en la cabeza, provocó su fallecimiento pocas horas después.

El crimen provocó un inmediato rechazo de las autoridades del departamento. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, aseguró que se comunicó con la administración municipal para coordinar acciones que permitan ubicar al responsable.

“No hay razón alguna para una agresión de esta naturaleza. Conocido el caso, entré en contacto con la alcaldesa para articular, junto a la Policía, la detención del agresor”, manifestó la mandataria.

Por su parte, la alcaldesa de Aguachica, Greisy Roqueme, rechazó el presunto feminicidio y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

“Exigimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos y hacemos un llamado a todas las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia a denunciar. No están solas”, señaló en un comunicado.

Ninguna mujer debe ser víctima de agresiones y mucho menos en el Cesar. La gobernadora @elviamilenasd rechaza el ataque con arma de fuego del que resultó víctima una joven en Aguachica, la noche de este sábado. “No hay razón alguna para una agresión de esta naturaleza.… — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) August 2, 2026

Mientras tanto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelanta la recolección de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad para identificar y capturar al responsable.

El asesinato de Sayuris Nayleth García Asís ha causado profunda conmoción tanto en Aguachica como en Santa Marta, de donde era oriunda la joven.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.