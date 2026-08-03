La polémica por la visita del presidente Gustavo Petro al aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Tolú (Sucre), sigue creciendo. Después de que el mandatario aterrizara en la nueva pista y abandonara el lugar sin bajarse del avión, ahora aparecieron nuevas explicaciones desde la Presidencia, aunque estas terminaron abriendo otro debate sobre lo que realmente estaba previsto para ese día y de la desorganización de las personas que rodean a presidente.

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La versión surgió luego de que en Blu Radio, una de las periodistas leyera respuestas que, según explicó al aire, le envió por mensaje Andrés Hernández, jefe de Comunicaciones del presidente Gustavo Petro, para aclarar lo ocurrido.

De acuerdo con esa información, las imágenes del aterrizaje que posteriormente difundió la Presidencia hacían parte del plan establecido desde el principio.

La misma comunicación también respondía dos de las preguntas que más se hicieron durante el fin de semana: si Petro iba dentro del avión y por qué la aeronave permaneció cerca de 20 minutos detenida antes de despegar.

Según la periodista, Hernández aseguró que el presidente sí viajaba en la aeronave y que la espera obedeció a un procedimiento normal. “La respuesta es sí”, dijo sobre la presencia de Petro en el avión. Respecto a la demora, explicó que “estaba dentro del cronograma inicial” y que fue necesario esperar la autorización del espacio aéreo para despegar, un trámite habitual de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Sin embargo, esas explicaciones dieron paso a una nueva controversia. El comentarista Felipe Zuleta cuestionó la versión y lanzó una crítica que rápidamente llamó la atención.

“O sea, que para inaugurar el aeropuerto hicieron ir… ¿por qué estaba allá el gobernador? ¿Por qué estaba la alcaldesa? ¿Por qué estaba el director de la Aerocivil? ¿Para ver aterrizar el avión como si estuviéramos felicitando el avión en los aires? Puesto que no había nada preparado, me parece recontra rechimbo”, afirmó.

Y es que Blu Radio mostró que sí existía una invitación oficial emitida por la Aeronáutica Civil. En ella se leía: “El presidente de la República Gustavo Petro y el director general de la Aeronáutica Civil tienen el honor de invitarle a la ceremonia de entrega e inauguración de obras del Aeropuerto del Golfo de Morrosquillo en Tolú”.

Esto, aseguraron en la emisora, demuestra un nuevo despelote y falta de organización, pues no es lógico que vayan tantas autoridades a ver simplemente cómo aterriza y despega el avión presidencial, más allá de que esta se trate de una de las obras más importantes para el avance aéreo del Cesar.

Horas después, el propio Andrés Hernández publicó nuevos mensajes en X insistiendo en esa versión. “La actividad consistió en aterrizar y despegar el avión presidencial, abordo estaba el señor presidente y esa fue la actividad que se tenía prevista desde un inicio”, escribió.

Respuesta a la preocupación de Juan Lozano. Por qué no se bajaría el Presidente del avión?

La actividad no estaba prevista para que el señor presidente se bajara del avión. Qué puede explicar que no se hubiera bajado? No se tenía previsto hacerlo. Quiénes venían en el… https://t.co/ovgeQJmj2Z — Andrés Hernández Ramírez (@AndresCamiloHR) August 3, 2026

También respondió otras preguntas que circulaban en redes sociales. “¿Por qué no se bajaría el Presidente del avión? La actividad no estaba prevista para que el señor presidente se bajara del avión”. Además, señaló que en la aeronave viajaba la comitiva que regresaba de Cuba, excepto la canciller y la embajadora, quienes descendieron en Cartagena durante una parada para abastecimiento de combustible.

Finalmente, Hernández aseguró que el presidente Gustavo Petro se encuentra actualmente en Bogotá. Pese a las explicaciones, el episodio sigue generando interrogantes, especialmente por la existencia de una invitación oficial a una ceremonia de inauguración que, al final, nunca se realizó.

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