La salida de Gustavo Petro de la presidencia de Colombia no pasó desapercibida para Iván Duque. El expresidente habló este viernes después de asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella y aprovechó para hacer un duro balance del gobierno que terminó.

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Duque cuestionó la manera en que Petro ejerció la presidencia y aseguró que su sucesor habría dedicado buena parte de su trayectoria política a la confrontación y la destrucción.

El exmandatario también recordó varios episodios de los últimos años en los que, según su interpretación, Petro habría cuestionado instituciones electorales y decisiones relacionadas con la democracia.

Acá, sus declaraciones:

El expresidente Iván Duque se refirió a lo que le dejó el acto de posesión de Abelardo de la Espriella, los retos inmediatos del Gobierno entrante y lo que deja la salida de Gustavo Petro del poder. pic.twitter.com/7WChne2SkB — Pulzo (@pulzo) August 8, 2026

Duque cuestionó a Petro por su relación con las instituciones

Duque sostuvo que durante su propia presidencia le correspondió respetar el resultado electoral que llevó a Petro al poder, pero afirmó que, desde su perspectiva, Petro no tuvo la misma actitud frente a otros resultados.

“A mí me correspondió como presidente primero respetar el resultado electoral, cosa que él tampoco hizo”, manifestó.

En ese sentido, cuestionó que Petro hubiera atacado a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, además de señalar que habría puesto en duda diferentes aspectos del sistema democrático.

Duque también mencionó situaciones relacionadas con las relaciones internacionales y con el trato que, según él, recibió su administración después de dejar el poder.

Además, aseguró que el Gobierno saliente hizo “todo lo posible” para evitar un empalme serio con la nueva administración.

El expresidente terminó su intervención con una frase especialmente dura sobre la salida de Petro de la Casa de Nariño. Según Duque, el ahora exmandatario terminó su periodo presidencial enfrentando el rechazo de una parte de los colombianos.

“Entonces, ¿cuál es el precio de todo eso? Lo que vimos hoy: Gustavo Petro se fue en la soledad del rechazo del pueblo colombiano”, afirmó.

La declaración se conoció pocas horas después de que Petro publicara un video de su salida de la Casa de Nariño.

En esa grabación, el expresidente agradeció a los soldados que lo acompañaron durante su Gobierno y cerró su mensaje con un “viva Colombia libre”.

Petro también escribió en X que había quienes aseguraban que se quedaría en la Casa de Nariño y cerraría el Congreso, pero sostuvo que finalmente él dejó la sede presidencial y lanzó una crítica contra quienes, según afirmó, terminaron cerrando el Legislativo.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.