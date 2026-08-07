Por: El Espectador

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En su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella dedicó una parte significativa de su intervención a la educación, considerándola un eje central para el desarrollo nacional. De acuerdo con lo expresado el pasado 7 de agosto, De la Espriella manifestó que "el porvenir de un pueblo se construye en sus escuelas, colegios y universidades", describiendo la educación como el mecanismo más eficiente para permitir a los ciudadanos acceder a mejores oportunidades gracias al mérito. A partir de este planteamiento, remarcó la urgencia de dignificar la labor de los maestros y de fortalecer la educación técnica, tecnológica y universitaria, así como impulsar la investigación, la ciencia y la innovación. Es claro que para el nuevo mandatario, se necesitan ciudadanos íntegros y profesionales capaces de responder a las exigencias del mundo actual, crear empresas, aportar al desarrollo y hallar oportunidades en Colombia.

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Sin profundizar en los detalles operativos, el presidente De la Espriella aludió a la llamada “batalla cultural”, vinculándola con su proyecto educativo y señalando que la educación debe evitar transformarse en un instrumento de adoctrinamiento ideológico. Subrayó que las aulas "pertenecen al conocimiento, la ciencia, las humanidades y el pensamiento libre", y que enseñar a pensar debe ser el objetivo central, sin imponer una visión única a los estudiantes. Este mensaje, aunque no mencionó casos concretos, pareció responder a quienes han denunciado presuntos intentos de adoctrinamiento en el sistema educativo.

El vicepresidente José Manuel Restrepo ya había adelantado parte del enfoque del nuevo gobierno, al asegurar que se reivindicará la autonomía universitaria y se respaldará tanto a las universidades públicas como privadas, en un sistema mixto de educación. De la Espriella también resaltó la importancia de la innovación y aseguró que Colombia debe incorporarse plenamente a la cuarta revolución industrial, promoviendo la formación en inteligencia artificial, ciencia de datos, programación y robótica. Para el presidente, el futuro está en estas áreas y el país debe enfocarse en preparar a los jóvenes para que sean creadores y protagonistas del cambio digital, y no simples consumidores de tecnología extranjera.

Finalmente, De la Espriella vinculó el fortalecimiento de la familia como pilar esencial en el proceso educativo y como base fundamental para el renacer cultural que propone su administración. No obstante, evitó detallar los retos pendientes, como reducir la brecha social y repensar la educación básica, media y superior, retos que siguen presentes en el debate nacional.

¿Qué significa la “batalla cultural” en el discurso de Abelardo de la Espriella?

La “batalla cultural” mencionada por De la Espriella se refiere al esfuerzo de su gobierno por recuperar valores como la familia, el mérito, la disciplina y el respeto por la ley. Según su discurso, fortalecer la identidad cultural y la unidad familiar serán grandes apuestas para garantizar que la sociedad colombiana no pierda de vista sus raíces ni su destino.

¿Cuál es la apuesta de Abelardo de la Espriella por la educación técnica y tecnológica?

De la Espriella expresó su compromiso de fortalecer la educación técnica, tecnológica y universitaria, alentando la formación en áreas como la inteligencia artificial, la programación y la robótica. Según sus palabras, esto permitirá a los jóvenes ser protagonistas en el mundo digital y prepararse para las exigencias laborales del presente y futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.