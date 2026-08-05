Por: EL PILON SA

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La educación como herramienta fundamental para formar ciudadanos responsables ha tomado protagonismo en Valledupar, impulsada por la Administración Municipal, bajo la dirección del alcalde Ernesto Orozco Durán. Este enfoque se traduce en la implementación de programas dedicados a la prevención y el fortalecimiento del sentido cívico en la población escolar, con especial énfasis en la protección de la vida. En coherencia con este compromiso, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, encabezada por Marianela Guillén, lidera el proyecto ‘Conduciendo hacia un Futuro Seguro’.

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Esta iniciativa beneficia directamente a más de 2.450 estudiantes de grados noveno, décimo y undécimo de siete instituciones educativas oficiales de la ciudad: Prudencia Daza, San Joaquín, Francisco Molina Sánchez, Leonidas Acuña, Manuel Germán Cuello Gutiérrez, Nuestra Señora de Fátima y Alfonso Araujo Cotes. El proyecto se fundamenta en jornadas pedagógicas dirigidas a sensibilizar sobre normas de tránsito, autocuidado, convivencia ciudadana y prevención de siniestros viales. De acuerdo con información de la Administración Municipal, las actividades comprenden talleres, dinámicas y ejercicios prácticos, diseñados para que los jóvenes comprendan la importancia de cada decisión en la vía y cómo estas inciden directamente en la salvaguardia de vidas.

La elección de los grados noveno, décimo y undécimo como público objetivo responde a una apuesta preventiva, pues estos jóvenes se perfilan como futuros conductores y usuarios regulares de las vías de Valledupar. Se busca, entonces, que asuman el rol de multiplicadores de buenas prácticas, llevándolas a sus hogares y entornos comunitarios. El liderazgo del alcalde Ernesto Orozco Durán se refleja en su visión de que fortalecer la educación ciudadana es garantizar un futuro más seguro para Valledupar, mientras que la secretaria Marianela Guillén prioriza el componente pedagógico para afianzar la cultura de seguridad vial y el respeto a la vida.

Con este tipo de acciones, la Administración Municipal refuerza su compromiso con una movilidad segura y sostenible, demostrando que la educación es una herramienta efectiva para reducir la siniestralidad vial y promover una ciudad más consciente y responsable.

¿Cómo funciona el programa de educación vial para estudiantes en Valledupar?

El programa ‘Conduciendo hacia un Futuro Seguro’, liderado por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, involucra talleres, dinámicas y ejercicios prácticos en siete instituciones educativas oficiales, orientados a estudiantes de los últimos grados. Su objetivo es fortalecer el conocimiento sobre normas de tránsito, fomentar el autocuidado y promover la prevención de siniestros viales desde las aulas.

¿Por qué es importante la participación de estudiantes de grados superiores en la seguridad vial de Valledupar?

La participación de estudiantes de noveno, décimo y undécimo es clave porque en poco tiempo serán conductores y usuarios constantes de las vías. Formarlos en responsabilidad y prevención contribuye a que asuman su papel como multiplicadores de buenas prácticas, impactando positivamente en sus familias y la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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