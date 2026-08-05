Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió una investigación disciplinaria respecto al carro escalera de los Bomberos Voluntarios de Valledupar. La decisión se dio luego de que se evidenciara la inoperancia del vehículo, valorado en más de $3.691 millones, y mientras la Gobernación del Cesar afianza, apoyándose en el clausulado del contrato de comodato, que la administración, operación y mantenimiento recaen de manera exclusiva sobre el cuerpo de bomberos voluntarios. Según comunicaciones oficiales citadas por la Procuraduría, el proceso disciplinario avanza bajo reserva, en conformidad con el artículo 115 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021), permitiendo conocer únicamente la existencia de la investigación, pero sin divulgar nombres de funcionarios ni detalles sobre pruebas o avances.

Sigue a PULZO en Discover

En respuesta a un derecho de petición ante la posible pérdida de recursos públicos por la inactividad del vehículo, la Gobernación recordó que, mediante el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, firmado el 12 de enero de 2022, se entregó el bien por cinco años (prorrogables) al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. El contrato estipula que los bomberos, como comodatarios, asumen no solo el uso y cuidado del carro escalera, sino también el pago íntegro de mantenimiento, seguros y su operación, además de reportar periódicamente el estado del bien. Por su parte, el Departamento del Cesar debe entregar el equipo inventariado, supervisar el contrato y liquidarlo, manteniendo las responsabilidades propias del comodante.

El documento contractual incluye mecanismos para garantizar el cumplimiento, como una garantía que cubre el 10 % del valor del carro escalera y que debe presentarse en menos de 20 días después de firmado el acuerdo. De no hacerse, el contratante puede dar por terminado el comodato de forma inmediata. Están previstas también multas y penalidades ante posibles incumplimientos. Hasta ahora, no hay claridad pública sobre si estos mecanismos se han aplicado por la prolongada inoperancia del vehículo.

Mientras tanto, la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres asegura que ha promovido reuniones con los actores involucrados para encontrar soluciones, aunque aún no hay resultados claros ni fecha de reactivación del servicio. Desde hace más de un año, la falta de recursos especializados por parte de los bomberos voluntarios ha mantenido el carro escalera sin operar, pese a la creciente necesidad de respuesta ante emergencias urbanas tipo incendio o rescate en altura.

La situación expone tensiones entre potestades disciplinarias (a cargo de la Procuraduría), términos contractuales que sobrecargan a los bomberos y la incertidumbre sobre la efectiva protección de un bien público esencial que, hasta hoy, permanece improductivo por ausencia de recursos y acuerdos efectivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría investiga el caso del carro escalera en Valledupar?

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar adelanta una investigación disciplinaria para determinar si hubo omisiones o incumplimientos de servidores públicos responsables de garantizar la operatividad del costoso carro escalera de los Bomberos Voluntarios de Valledupar, cuya inactividad genera inquietudes sobre posible detrimento del patrimonio público.

¿Cuáles son las obligaciones del Cuerpo de Bomberos según el contrato de comodato?

De acuerdo con el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios debe asumir el uso, administración, operación, mantenimiento, conservación, seguro obligatorio y reporte semestral sobre el estado del carro escalera, mientras la Gobernación solo supervisa y liquida el contrato. Esta distribución de obligaciones deja a los bomberos la carga total de los costos y el manejo operativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.