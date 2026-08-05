Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar introdujo recientemente cambios en su equipo de gobierno con la posesión de Samantha Zuleta Fernández como secretaria de Educación y de Mónica Benjumea Daza como jefe de la Oficina de Gestión Social. Estos nombramientos, oficializados por el alcalde Ernesto Orozco Durán, reflejan una apuesta por consolidar áreas clave en la administración municipal, especialmente aquellas que influyen directamente en la calidad de vida de la población y el desarrollo social del municipio.

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Durante la ceremonia de posesión, el alcalde Orozco reiteró que tanto la educación como la atención a las poblaciones más vulnerables continuarán siendo ejes centrales de su mandato. Destacó que la vinculación de estas funcionarias responde a la necesidad de sumar líderes con experiencia y compromiso, capaces de ayudar a cumplir las metas propuestas para Valledupar. "Estamos dándoles la bienvenida a estas grandes mujeres, quienes ingresan para sumarse a este equipo para seguir arreglando esto. Sabemos de las capacidades de trabajo y confiamos en que continuarán el dinamismo para que Valledupar continúe creciendo", afirmó Orozco, según la comunicación oficial difundida por la administración municipal.

Samantha Zuleta Fernández llega a la Secretaría de Educación con un historial ligado a la administración pública, la transformación digital y el fortalecimiento institucional. Entre las entidades en las que ha trabajado se destacan el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Cartagena y la Gobernación del Cesar, además de empresas como Aguas del Cesar y Emdupar. Su paso por estos organismos la ha llevado a participar en proyectos enfocados en consolidar la gestión de programas públicos. La Administración Municipal ha señalado que bajo su liderazgo se espera impulsar la calidad educativa, incentivar la permanencia de los estudiantes, promover la innovación y afianzar el trabajo conjunto con instituciones, docentes, alumnos y padres de familia.

En su nuevo cargo, Mónica Benjumea Daza, quien es administradora financiera y de sistemas y especialista en Gerencia de Hacienda Pública, tendrá el reto de coordinar la atención de adultos mayores, la infancia y otros grupos vulnerables, así como acciones en los comedores comunitarios. Cuenta con más de 20 años de experiencia en entidades como la Contraloría General de la República, la Gobernación del Cesar y la DIAN, además de haber dirigido dependencias en instituciones como IDECESAR, Emdupar y la Contraloría Departamental del Cesar. Trabajará en articulación con la gestora social Milena Serrano Loaiza y con diversas oficinas de la Alcaldía, buscando que las iniciativas sociales alcancen un mayor impacto en la comunidad de Valledupar.

¿Quiénes son Samantha Zuleta Fernández y Mónica Benjumea Daza en la Alcaldía de Valledupar?

Samantha Zuleta Fernández fue designada como secretaria de Educación y cuenta con una trayectoria en transformación digital y administración pública en entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Gobernación del Cesar. Mónica Benjumea Daza es la nueva jefe de la Oficina de Gestión Social y tiene más de dos décadas de experiencia en dirección y gestión en entidades como la Contraloría General de la República y la DIAN.

¿Cuáles serán las funciones principales de Samantha Zuleta y Mónica Benjumea en la administración de Valledupar?

Zuleta Fernández liderará iniciativas para fortalecer la educación, asegurar la permanencia de estudiantes y fomentar la innovación educativa en colaboración con la comunidad educativa. Benjumea Daza se encargará de coordinar programas sociales dirigidos a personas vulnerables y de gestionar acciones en comedores comunitarios junto a otras dependencias de la alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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