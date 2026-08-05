Francia Márquez ya tiene el retrato que quedará como recuerdo de su paso por la vicepresidencia, pero hay un detalle que salta a la vista al compararlo con el cuadro de Gustavo Petro: la obra de ella ocupa un espacio considerablemente menor.

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A dos días de que termine el Gobierno Petro, la vicepresidenta presentó la pintura que hará parte de la galería de la Casa Vicepresidencial. La obra fue elaborada por el artista Jaime Rojas y busca representar el momento histórico de Márquez como la primera mujer afrodescendiente en llegar a la vicepresidencia de Colombia.

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El cuadro llega después de que el propio Petro mostrara públicamente el retrato que quedará en la galería de presidentes de la Casa de Nariño. A diferencia del de Márquez, la pintura del mandatario lo muestra de cuerpo entero y ocupa un formato mucho más grande.

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#Política | A dos días de terminar la actual administración, la vicepresidenta Francia Márquez (@FranciaMarquez) presentó el retrato oficial suyo que quedará en la galería de la Casa Vicepresidencial. Se trata de una obra del artista Jaime Rojas, que representará el momento… pic.twitter.com/WE2pKoKNvH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 5, 2026

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Por su parte, Petro escribió al presentar su retrato que este permanecerá en el corredor de los presidentes “hasta que alguien lo quite”. La obra quedará en la Casa de Nariño una vez concluya su mandato.

Retrato de Francia Márquez/ Vicepresidencia

En el caso de Márquez, su retrato quedará en la Casa Vicepresidencial como parte de la galería destinada a quienes han ocupado ese cargo. De acuerdo con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), la pintura de la vicepresidenta tuvo un costo de 45,5 millones de pesos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.