Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella, en su primera intervención como presidente de Colombia, se dirigió al país desde el Batallón Pichincha en Cali, Valle del Cauca. El evento, que siguió a la ceremonia de posesión y estuvo enmarcado por discursos de representantes de los diálogos interreligiosos, marcó el inicio de una nueva etapa política. El jefe de Estado agradeció desde el comienzo, haciendo énfasis en el papel de la religión y en la resiliencia de la nación frente a una historia dominada por la violencia. Con frases contundentes, afirmó que llega con la intención de cerrar “un capítulo de resignación” y emprender el “tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, de acuerdo con El Espectador.

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En su mensaje a las fuerzas militares y a su gabinete, De la Espriella ratificó su postura como presidente de “todos los colombianos,” más allá de las diferencias políticas. Insistió en que su administración se guiará por “convicciones claras y un programa sólido.” Recalcó la importancia de la unidad y la ausencia de intransigencia, enfatizando que no fue un hombre ni un partido el que ganó el 21 de junio. Dirigiéndose a quienes desconocieron su victoria, defendió la legitimidad de su elección y el respeto estricto a las reglas democráticas.

El mandatario hizo un reconocimiento especial al vicepresidente José Manuel Restrepo, identificándolo como pieza clave para reconstruir el país. Asumió la “regeneración nacional” como eje de gobierno y fue crítico con la centralización administrativa, catalogándola como freno al desarrollo. La transparencia, el manejo riguroso de los recursos y la lucha contra la corrupción ocuparon un lugar central en su discurso, prometiendo la implementación de herramientas modernas para prevenir y perseguir el delito, así como la creación de un Banco de Talentos para su gabinete.

También habló sobre el combate directo al narcoterrorismo y anunció la fumigación con herbicidas de última generación, aclarando que estas no afectan la salud ni el medio ambiente y resguardan mandatos constitucionales. Rechazó la apertura a un nuevo proceso constituyente y subrayó el respeto a la independencia de los poderes públicos. Además, anunció su determinación de luchar contra la violencia hacia mujeres y niños mediante la cadena perpetua y aseguró que fortalecerá la descentralización, dando protagonismo a las regiones.

La política exterior tendrá, según De la Espriella, una visión pragmática, orientada a la cooperación internacional, la apertura de mercados y la atracción de inversión. Finalmente, el presidente concluyó agradeciendo a su familia y convocando a los colombianos a trabajar unidos por la “causa superior” de Colombia.

¿Cuáles fueron los principales anuncios de Abelardo de la Espriella en su discurso de posesión?

En su primer discurso como presidente, De la Espriella anunció una agenda centrada en la lucha contra la corrupción, el combate al narcoterrorismo, una reforma estructural del sistema tributario, la defensa de la independencia de los poderes públicos y la implementación de políticas de descentralización para gobernar desde las regiones. Además, explicó su postura crítica frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y prometió acciones contundentes contra la violencia hacia mujeres y niños.

¿Qué significa la fumigación con herbicidas de última generación que mencionó el presidente?

De acuerdo con las palabras de Abelardo de la Espriella, la fumigación con herbicidas de última generación se refiere a la utilización de productos que, según sus declaraciones, no causan daño a la salud humana ni al medio ambiente, respetando el mandato de la Corte Constitucional. El objetivo es erradicar los cultivos ilícitos de coca, que el presidente relaciona directamente con corrupción y violencia en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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