Por: El Espectador

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Abelardo Gabriel de la Espriella Otero asumió la presidencia de Colombia tras 47 días de su triunfo en la segunda vuelta electoral. La ceremonia de posesión, que se desarrolló en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, marcó una ruptura respecto a las tradicionales tomas de juramento realizadas en Bogotá. El Congreso accedió a la petición de De la Espriella, abogado de 48 años, para trasladar este momento a Cali, donde también juró José Manuel Restrepo como vicepresidente. De acuerdo con El Espectador y otros reportes presentes, al acto asistieron 70 senadores y más de 130 representantes, así como varias delegaciones internacionales, entre ellas la de Estados Unidos liderada por el fiscal Todd Blanche y altos representantes de países como Israel, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Honduras y el Rey Felipe VI de España.

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Honorio Henríquez, presidente del Congreso y miembro del partido Centro Democrático, tuvo a su cargo la imposición de la banda presidencial y pronunció palabras que resaltaron los retos del nuevo gobierno: crisis en salud, seguridad y finanzas públicas. Henríquez advirtió sobre la necesidad de diálogo y consensos, y recalcó que la corrupción debe combatirse, subrayando que “la corrupción se come de noche lo que los colombianos producen de día”. La ceremonia fue acompañada por la presencia de todo el gabinete ministerial, encabezado por Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez (Hacienda), Jorge Mora (Defensa) y Omar Bula (Relaciones Exteriores).

En su primer discurso como presidente, De la Espriella afirmó que inicia la transformación profunda del país y que gobernará para todos los colombianos, sin importar la orientación política. Expresó que no tolerará intransigencias y enfocará su mandato en resultados concretos más allá de promesas. Respondió directamente a señalamientos de fraude electoral, asegurando que su elección fue bajo las mismas condiciones reglamentarias de gobiernos anteriores.

El nuevo mandatario manifestó su intención de recuperar la seguridad enfrentando el crimen organizado y el narcotráfico, ordenando a las Fuerzas Militares combatir estructuras ilegales. Anunció el uso controlado de herbicidas para combatir cultivos ilícitos, defendiendo que estas acciones respetarán la salud humana, el medio ambiente y las disposiciones de la Corte Constitucional. A nivel judicial, De la Espriella dijo que respetará el orden institucional y la independencia de la justicia, pero revisará el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), criticando mecanismos de indulgencia frente a responsables de violencia. Sobre corrupción, enfatizó en la colaboración internacional y la transparencia, y afirmó que documentará y entregará a las autoridades las evidencias de presuntos hechos irregulares de la administración anterior.

En el área económica, De la Espriella prometió respetar al Banco de la República y priorizar la recuperación de Ecopetrol. También apoyará el fracking bajo altos estándares ambientales, entendiendo que la transición energética será gradual. El 7 de agosto de 2026 queda así registrado como el inicio de una administración que se presenta desafiante frente a problemas históricos y comprometida con reformas en varias áreas clave.

¿Cuáles fueron los principales anuncios de Abelardo de la Espriella en su primer discurso como presidente de Colombia?

Abelardo de la Espriella abordó varios temas centrales durante su discurso de posesión: convocó a la unidad nacional y la transformación profunda, prometió combatir la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, defendió la independencia judicial y la institucionalidad, anunció la reactivación de la política de fumigación para eliminar cultivos ilícitos, y planteó que impulsará el desarrollo de fracking con controles ambientales estrictos. Además, enfatizó la recuperación de Ecopetrol y la transparencia en el manejo de recursos públicos.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cuál fue la postura de De la Espriella al respecto?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el mecanismo judicial creado en Colombia como parte del acuerdo de paz con las FARC para juzgar delitos cometidos en el marco del conflicto armado. En su discurso, De la Espriella reiteró su crítica a la JEP, argumentando que no debe convertirse en un mecanismo de indulgencia para quienes han causado violencia, y sostuvo que revisará con rigor su naturaleza y efectos, aunque se comprometió a respetar el orden jurídico vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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