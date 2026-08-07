Por: EL PILON SA

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Abelardo De La Espriella tomó posesión oficial de la Presidencia de Colombia el viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, marcando el inicio de una nueva etapa política en el país. Posteriormente, desde el Batallón Pichincha, el mandatario ofreció un discurso donde fijó las prioridades y el tono de su Gobierno para el período 2026-2030, de acuerdo con la transmisión de la Presidencia de Colombia. La seguridad ocupó un lugar central en su intervención, prometiendo “la recuperación total de la seguridad” y advirtiendo que su administración combatirá a las organizaciones criminales y al narcoterrorismo sin contemplar nuevos acercamientos. Insistió que estos grupos deberán someterse a la ley o enfrentarse a la fuerza pública.

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En términos de lucha contra el narcotráfico, De La Espriella cuestionó la validez de las cifras oficiales y anunció una nueva estrategia basada en la erradicación física de cultivos ilícitos, apoyada en la fumigación con herbicidas “de última generación” que, según él, no comprometen la salud o el ambiente. Manifestó que llegaba la hora de erradicar “definitivamente el flagelo de los cultivos ilícitos”. El mandatario subrayó que, durante su periodo, no habrá territorios vedados para la autoridad y citó al exprimer ministro británico Winston Churchill para recalcar la determinación de su administración.

Otra de sus promesas fue la construcción de megacárceles para criminales de alta peligrosidad y el respaldo incondicional a la fuerza pública, asegurando que su Gobierno protegerá a militares y policías. Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente mantuvo su crítica y puso el foco en los derechos de las víctimas. También fue enfático al declarar agotada toda posibilidad de diálogo con grupos armados, priorizando el restablecimiento de la autoridad en todo el territorio y un gobierno cercano a las regiones.

En cuanto al manejo institucional, De La Espriella prometió respeto por la independencia de las ramas del poder público, atención a la transparencia y cero tolerancia a la corrupción, respaldadas con el uso de inteligencia artificial y tecnologías de trazabilidad para vigilar los recursos del Estado. A nivel económico, anunció el congelamiento del gasto público, la eliminación del impuesto al patrimonio y el impulso a Ecopetrol con una política energética basada en el fracking responsable y una matriz energética diversificada. En el ámbito social, prometió justicia y protección a los niños, incluso con penas de cadena perpetua para quien les cause daño, así como una prosperidad inclusiva. De La Espriella finalizó su intervención asegurando el fortalecimiento de las relaciones internacionales de Colombia, estableciendo de este modo las grandes líneas de acción de su gobierno, tras el fin del mandato de Gustavo Petro y con el respaldo de quienes apoyaron su propuesta política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales promesas de seguridad en el gobierno de Abelardo De La Espriella?

De acuerdo con la información presentada por la Presidencia de Colombia, las principales promesas de seguridad del nuevo mandatario giran en torno a la recuperación absoluta del territorio nacional, el combate frontal contra las organizaciones criminales y el narcoterrorismo, y la implementación de megacárceles para delincuentes de alta peligrosidad. De La Espriella fue claro al anunciar que no habrá negociaciones con grupos armados ilegales y que la erradicación de cultivos ilícitos será una prioridad, respaldada tanto por estrategias de fuerza pública como por nuevas tecnologías de fumigación que, según dijo, no afectan la salud ni el ambiente.

¿Qué papel tendrá la lucha contra la corrupción y la transparencia en el gobierno de De La Espriella?

El presidente De La Espriella destacó que la lucha contra la corrupción será un “método permanente” en su administración y que quienes hayan saqueado recursos públicos no tendrán impunidad. Para garantizar transparencia, propuso el uso de inteligencia artificial y tecnologías de trazabilidad, buscando que el manejo de cada peso del Estado sea vigilable desde el origen hasta el destino. Además, recalcó que no habrá acuerdos personales ni tratos ocultos, y que respetará la independencia de los jueces y las ramas del poder público.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.