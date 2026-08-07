Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

En medio de la incertidumbre que rodea la llegada de Abelardo De la Espriella a la presidencia, ciudadanos como Evelio Yara, guardia de seguridad en Bogotá, expresan su escepticismo respecto al futuro inmediato del país. Según Yara, entrevistado por France 24 frente a la iglesia de Lourdes, el principal reto que enfrenta el nuevo gobierno es la seguridad, pues el aumento de robos y violencia en la capital ha alterado el día a día de muchos ciudadanos. Para él, no basta con promesas: pide acciones concretas que mejoren la seguridad, la salud, la educación y, sobre todo, el bienestar de los grupos más vulnerables y de la clase trabajadora. Sin embargo, su percepción se enmarca en una expectativa generalizada sobre el cumplimiento de los anuncios hechos durante la campaña presidencial de De la Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

El atentado ocurrido en Cúcuta el primero de agosto, reivindicado por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), agudizó la tensión a pocos días de la posesión del nuevo mandatario. Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses Foundation, sostiene que este ataque es una clara advertencia para el gobierno entrante sobre la resistencia que enfrentarán sus políticas de seguridad de "mano dura". De hecho, esto se produce luego de que De la Espriella emitiera un ultimátum a los actores armados y cerrara la puerta a un proceso de paz, decisiones que ya despiertan críticas.

La percepción de Philip Stephens, ciudadano extranjero con décadas de residencia en Colombia y padre de cinco hijos, es menos pesimista. Considera que, a pesar de los retrocesos, hay expectativas positivas de crecimiento económico si se detienen prácticas como la corrupción, otro de los temas que la sociedad insiste en que no puede quedar relegado. Stephens destaca que se requieren gobiernos más honestos, pues los proyectos para el desarrollo nacional aún permanecen inconclusos, tal como lo reporta France 24.

En las zonas rurales, la situación es diferente. Lizeth Sofía Escamilla, quien vivió el desplazamiento forzado con su familia, reclama mejores garantías de seguridad y mayor presencia estatal. Aunque teme por posibles daños ambientales derivados del ‘fracking’ (técnica de extracción de recursos no convencionales), reconoce la importancia de equilibrar el bienestar económico con la protección del medioambiente.

Por su parte, Laura Cristina Mora destaca el papel fundamental de los derechos de las mujeres y cuestiona la figura de De la Espriella, mencionando las acusaciones de misoginia que han pesado sobre él. Exige políticas concretas para la equidad de género y recuerda que ningún líder es un salvador: la confianza dependerá de la estructura y resultados del gobierno.

Estos testimonios, recogidos por France 24, reflejan un país marcado por expectativas y preocupaciones tras décadas de conflicto y promesas políticas incumplidas, donde la seguridad, la transparencia y el respeto a los derechos continúan siendo prioridades para la ciudadanía.

¿Qué espera la ciudadanía colombiana del gobierno de Abelardo De la Espriella?

Según entrevistas recogidas por France 24, los ciudadanos esperan del nuevo gobierno mejoras tangibles en seguridad, salud, educación, equidad de género y lucha contra la corrupción. También resaltan la importancia de acciones políticas que aseguren el bienestar de los sectores más vulnerables y el cumplimiento efectivo de las promesas hechas en campaña.

¿Qué es el fracking y por qué genera preocupación en Colombia?

El ‘fracking’ es una técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales que consiste en fracturar rocas subterráneas mediante la inyección de líquidos a alta presión. De acuerdo con los testimonios citados por France 24, en Colombia existe preocupación sobre los posibles daños ambientales que esta práctica pueda ocasionar, especialmente en las zonas rurales y en el contexto de políticas orientadas a la seguridad energética.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.