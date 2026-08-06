Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá emitió una decisión trascendental al ordenar la libertad de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro. Velasco estaba privado de la libertad por presunta participación en un esquema de corrupción que, de acuerdo con las investigaciones, implicaba la compra de votos en el Congreso a cambio de contratos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Todo este proceso judicial tomó un giro luego de que Velasco presentara una acción de tutela argumentando la violación de su derecho fundamental al debido proceso.

Sigue a PULZO en Discover

Esta tutela fue evaluada por la Corte Suprema de Justicia, órgano que le otorgó la razón al exministro el 6 de agosto, al encontrar procedente la protección de sus derechos. En cumplimiento de esa decisión, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó la liberación inmediata de Luis Fernando Velasco, dejando constancia en su decisión de acatar lo dispuesto por la Corte Suprema. Según la providencia citada por El Espectador, el tribunal instruyó que se expidiera de inmediato la boleta de libertad.

El fondo del reclamo de Velasco se centró en las consideraciones tomadas por la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó su detención. Según la acción de tutela, la funcionaria excedió sus facultades legales, pues la Fiscalía General de la Nación solo había solicitado arresto domiciliario, pero ella impuso medida de aseguramiento intramural, es decir, en prisión. Velasco sostuvo que esta decisión constituyó una extralimitación de las competencias del juez de garantías y añadió que se le atribuyeron calificativos de responsabilidad anticipada sin que hubiese podido controvertir pruebas dentro de un proceso penal formal.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la tutela, precisó que el juez de control de garantías debe ceñirse a la solicitud de medida de aseguramiento formulada por la Fiscalía o la representación de víctimas, siendo este el marco sobre el cual debe decidir. El alto tribunal destacó que solo en circunstancias excepcionales el juez puede imponer medidas más restrictivas que las solicitadas por las partes. Además, la Corte consideró incorrecto el argumento de la magistrada que justificaba la medida más severa con base en la supuesta necesidad de salvaguardar la institucionalidad del Estado, señalando que esas interpretaciones carecen de sustento jurídico. Por tal motivo, ordenó la libertad inmediata de Velasco.

¿Por qué la Corte Suprema de Justicia consideró que la medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco era ilegal?

La Corte Suprema de Justicia determinó que la magistrada que impuso la medida de prisión excedió sus competencias, ya que la Fiscalía General de la Nación había solicitado solo arresto domiciliario y no prisión intramural. Además, la Corte afirmó que el juez de control de garantías solo puede imponer una medida de aseguramiento más gravosa en casos excepcionales e indicó que los argumentos institucionales usados por la magistrada no justificaban esa decisión, según lo reportó El Espectador.

¿Qué es una acción de tutela y cómo protege los derechos fundamentales en Colombia?

Una acción de tutela es un mecanismo jurídico que permite a cualquier persona solicitar ante un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando considera que estos han sido vulnerados o amenazados. Esta herramienta es clave en el sistema legal colombiano, pues garantiza que los derechos constitucionales sean defendidos de manera rápida y efectiva, como ocurrió en el caso de Luis Fernando Velasco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.