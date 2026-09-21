Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

La vida de Emily Villalba terminó de manera abrupta el 12 de marzo de 2025. Tenía apenas 15 años y, como cualquier adolescente, tenía sueños por cumplir. Entre ellos estaba estudiar música y construir un futuro ligado a aquello que amaba. Sin embargo, sus proyectos quedaron truncados en Chocontá, Cundinamarca, en un crimen que todavía mantiene abierta una herida profunda en su familia.

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Su madre, Nury Vergara, decidió romper el silencio para contar la historia de su hija y reconstruir los momentos posteriores al asesinato. En un desgarrador testimonio para Más Allá del Silencio, relató el dolor de perder a una adolescente que apenas comenzaba a descubrir lo que quería para su vida y la lucha que emprendió desde entonces para encontrar respuestas.

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La investigación permitió a las autoridades avanzar en la identificación y captura del responsable, Marco Antonio Parra. Pero, detrás del caso, también apareció un elemento que aumentó la indignación de la familia: un historial criminal que, según el relato presentado en el programa, permanecía oculto y que habría evidenciado que no se trataba de su primer contacto con la justicia.

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Para Nury, conocer esos antecedentes convirtió el dolor en una pregunta que todavía no encuentra respuesta: ¿Cómo pudo una persona con un pasado criminal volver a estar en libertad y terminar involucrada en un nuevo asesinato?

“Él tiene antecedentes. Él 20 años atrás había matado a un niño de 12 años y había salido de la cárcel por buen comportamiento. Solo pagó 15 años de cárcel y lo dejaron libre para que viniera a Chocontá a matar a mi hija. La Ley simplemente lo dejó libre porque supuestamente era un buen ciudadano que se portaba muy bien en la cárcel y eso es lo que pretende hacer nuevamente. Esta que demanda al Estado a la Fiscalía a la Contraloría, ha interpuesto tutelas para que lo declaren libre, para que lo saquen y le rebajen un montón de años porque se porta bien y trabaja en la cárcel”, dijo la madre de la menor.

El recorrido de las autoridades para esclarecer lo ocurrido fue determinante para reconstruir los hechos y llevar al señalado agresor ante la justicia. Sin embargo, para la madre de Emily el proceso no termina con una captura ni con una condena. Su principal preocupación está puesta en que el sistema judicial no permita que el responsable vuelva a beneficiarse de mecanismos que, en su opinión, podrían poner en riesgo a otras personas.

La historia de Emily también representa el reclamo de una familia que se niega a que su nombre quede reducido a una cifra dentro de las estadísticas de violencia contra menores de edad. Para Nury, su hija era mucho más que la víctima de un crimen: era una joven con sueños, ilusiones y un futuro que alguien decidió arrebatarle.

Hoy, mientras continúa su búsqueda de justicia, la madre de Emily hace un llamado contundente a las autoridades colombianas. Pide que se revise cuidadosamente el historial del responsable y que las decisiones judiciales tengan en cuenta no solo el delito cometido, sino también el riesgo de que un agresor reincidente pueda volver a las calles.

La historia de Emily Villalba, contada desde el dolor de su madre, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que sigue pendiente en Colombia: ¿Qué debe hacer la justicia para evitar que una tragedia anunciada vuelva a repetirse?

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)