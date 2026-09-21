Por: Canal Uno

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La Fiscalía de Perú investiga el asesinato de la periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, Susy Aponte Polo, como presunto sicariato (homicidio por encargo), tras el ataque armado ocurrido el sábado 19 de septiembre en la ciudad de Caraz, donde la comunicadora falleció acribillada mientras realizaba actividades de campaña.

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Aponte, de 44 años y conocida popularmente como ‘La China Polo’, fue atacada a balazos mientras recorría el Mercado de Caraz junto a simpatizantes de su movimiento político Socios por Áncash. Según los primeros reportes, la candidata recibió disparos por la espalda y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió competencia en el caso y recalificó el delito de feminicidio a presunto sicariato, indicando que hay tres detenidos en flagrancia como supuestos responsables del ataque. El Ministerio Público dispuso la realización de pericias, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a los heridos para establecer las circunstancias del crimen.

La Policía Nacional del Perú informó la captura de un ciudadano venezolano como presunto autor material del asesinato, a quien le fue incautada una pistola durante el operativo. Posteriormente, las autoridades confirmaron la detención de otras dos personas vinculadas al hecho, sumando tres detenidos que quedaron a disposición de la Fiscalía.

Días antes del atentado, Aponte había denunciado públicamente amenazas de muerte en su contra, lo que ahora es objeto de análisis por parte de los investigadores para determinar si existe una conexión con el crimen. La comunicadora se desempeñaba como periodista y era reconocida por su programa informativo, además de su participación en la política regional.

El gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, exigió a la presidenta Keiko Fujimori declarar en emergencia la región tras el asesinato y pidió organizar un encuentro con otras autoridades para definir una política frente a la inseguridad ciudadana. Por su parte, la ONPE y el JNE emitieron pronunciamientos rechazando cualquier acto de violencia que afecte la vida e integridad de las personas durante el desarrollo de las elecciones.

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El asesinato se produce a solo dos semanas de las elecciones regionales previstas para el 4 de octubre, en las que Aponte buscaba la gobernación de Áncash, Perú. El ataque dejó además cinco personas heridas de bala, que fueron trasladadas al hospital regional para recibir atención médica.

El Ministerio del Interior anunció el envío de un equipo especializado de la División de Homicidios a Áncash para reforzar las investigaciones, bajo el comando del coronel PNP Carlos Morales. La Fiscalía ordenó la revisión de cámaras de un hotel de Caraz y la práctica de pericias balísticas para establecer la dinámica exacta del atentado.

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