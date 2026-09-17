Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia masculina de mayores se prepara para tres encuentros determinantes que marcarán el inicio de una nueva etapa en su proceso rumbo a la Copa América 2028 y el Mundial 2030. De acuerdo con información oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la eliminatoria del ciclo hacia el Mundial comenzará en el primer trimestre de 2027, por lo que el cuerpo técnico, encabezado por el director técnico Néstor Lorenzo, ha optado por convocar a un grupo de jugadores con experiencia internacional y jóvenes promesas, con el objetivo de brindarles mayor rodaje en escenarios de alta exigencia.

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En este contexto, Lorenzo compartió la lista de convocados para los compromisos correspondientes a las fechas FIFA a celebrarse entre septiembre y octubre, encuentros que tendrán lugar en territorio estadounidense frente a las selecciones de México, Paraguay y Perú. Según la FCF, la prioridad de esta convocatoria es reforzar la base del equipo y facilitar que los jugadores acumulen minutos en partidos internacionales, una estrategia que responde a la necesidad de consolidar el grupo e identificar nuevas figuras para futuros desafíos.

En cuanto a la nómina, la convocatoria incluye tres porteros: Aldair Quintana, Alvaro Montero y Kevin Mier. La línea defensiva estará compuesta por Álvaro Angulo, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Edier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Roger Caicedo y Samuel Velásquez, apostando tanto por experiencia como por sangre nueva. En el mediocampo, se destacan Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos y Yaser Asprilla, una mezcla de talento joven y jugadores ya consolidados en el ámbito nacional e internacional. Finalmente, el frente de ataque lo conforman Carlos Andrés Gómez, Camilo Durán, Kevin Viveros, Luis Javier Suárez y Oscar Perea.

Durante la presentación, Néstor Lorenzo destacó ante los medios: "Hay que darle rodaje a los jugadores, hay jugadores que tienen mucho talento", enfatizando la importancia de ofrecer oportunidades a futbolistas con proyección. Esta visión respalda la política de preparación a largo plazo que busca la FCF, enfocada no solo en resultados inmediatos, sino en la consolidación de un grupo competitivo para afrontar los retos de la Copa América y las eliminatorias mundialistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los convocados de la Selección Colombia para las fechas FIFA de septiembre y octubre?

La lista oficial, compartida por la Federación Colombiana de Fútbol, incluye tres porteros, ocho defensas, diez volantes y cinco delanteros, seleccionados por Néstor Lorenzo, director técnico del equipo, para los duelos contra México, Paraguay y Perú en Estados Unidos. La convocatoria busca dar oportunidades a nuevos talentos y reforzar la base del equipo con miras a los torneos futuros.

¿Por qué es importante dar rodaje internacional a los jugadores de la Selección Colombia?

Ofrecer rodaje internacional significa que los jugadores participan en partidos fuera del país o frente a selecciones extranjeras, lo cual es crucial para que adquieran experiencia bajo presión, se adapten a diferentes estilos de juego y eleven su nivel competitivo, tal como destacó Néstor Lorenzo. Esto resulta clave para consolidar un equipo preparado para retos como la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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