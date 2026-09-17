Por: EL PILON SA

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Cruz Azul e Inter Miami protagonizaron un duelo cargado de expectativa y alto nivel este miércoles 16 de septiembre, cuando se encontraron en la batalla por la Campeones Cup. El partido, que enfrentó a los campeones de México y Estados Unidos, quedó marcado por una imagen significativa: Lionel Messi y el colombiano Willer Ditta fueron centro de atención tras una jugada determinante en la primera mitad. Según el reporte citado por Messismo en X (antes Twitter), el argentino aprovechó un centro preciso de Luis Suárez y, pese a la diferencia de estatura, superó en el salto al defensor nacido en La Jagua de Ibirico. Con un remate de cabeza, Messi abrió el marcador en el minuto 36 y puso en ventaja al conjunto de la Florida.

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El gol fue ampliamente comentado en redes sociales, donde muchos resaltaron la poca reacción de Ditta y la falta de oposición ante el argentino, lo que generó críticas entre la hinchada ‘azul’. Cabe destacar que, hasta hace poco, esta misma afición celebraba las actuaciones del zaguero cesarense. La anotación de Messi no solo adelantó al Inter Miami, sino que representó un hito en su carrera al convertirse en el gol número 100 con la camiseta del club estadounidense.

El segundo tiempo sentenció el compromiso con un nuevo tanto, esta vez obra del brasileño Casemiro, quien aprovechó un tiro de esquina cobrado por Messi. Aunque el marcador fue adverso para Cruz Azul, el partido confirmó la relevancia de Ditta en el panorama internacional. Pese al error defensivo, el colombiano supo reponerse durante el match y evitó el segundo gol sacando de la línea una vaselina ejecutada por Luis Suárez, lo que le permitió amortiguar en parte los comentarios negativos.

Con este encuentro, Willer Ditta suma una experiencia más en su consolidación como uno de los jugadores más destacados del departamento del Cesar en el fútbol internacional. No solo es titular indiscutible en Cruz Azul, sino que también formó parte de la nómina de la Selección Colombia en la reciente Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Willer Ditta en el partido entre Cruz Azul e Inter Miami?

Willer Ditta, defensor central del Cruz Azul, fue protagonista en el primer gol de Lionel Messi, al no lograr marcarlo con eficacia durante el salto que abrió el marcador. Sin embargo, también tuvo momentos determinantes al evitar un gol de Luis Suárez, evidenciando el alto nivel de exigencia al enfrentar figuras de clase mundial y confirmando su presencia en la élite del fútbol internacional.

¿Qué significa Campeones Cup y cuál fue su importancia en este encuentro?

La Campeones Cup es un torneo que enfrenta a los campeones de la liga mexicana y la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Su importancia radica en que representa una oportunidad para medir fuerzas entre los mejores clubes de ambos países, dando así visibilidad y prestigio a sus protagonistas, como sucedió en el duelo entre Cruz Azul e Inter Miami.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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