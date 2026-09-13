Por: Caracol TV

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Franco Mastantuono, con apenas 19 años y 28 días, acaba de hacer historia al convertirse en el futbolista argentino más joven en anotar un triplete en una de las cinco grandes ligas europeas, superando así una marca que hasta ahora era propiedad de Lionel Messi. Según información de Noticias Caracol, Messi había establecido ese récord con el Barcelona a los 19 años, 8 meses y 14 días, cuando en un memorable clásico ante el Real Madrid puso al Camp Nou de pie con tres anotaciones, logrando así su primer triplete con la camiseta blaugrana de los 48 que marcaría a lo largo de su carrera en el club catalán.

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El camino de Mastantuono hasta lograr este hito no ha sido sencillo. Llegó a la Fiorentina bajo la modalidad de cesión del Real Madrid y encontró un equipo en crisis. De acuerdo con Noticias Caracol, la Fiorentina había perdido sus tres primeros partidos de liga y su entrenador Fabbio Grosso fue destituido tras apenas tres meses en el cargo, en medio de la presión por los resultados negativos. En este entorno complicado, Mastantuono se consolidó rápidamente, destacando especialmente en el encuentro ante el Venezia, donde con dos goles desde la frontal del área en apenas dos minutos, revirtió el marcador adverso y permitió al conjunto toscano sumar sus primeros tres puntos de la temporada.

En ese mismo partido, tras una anotación de su compatriota Matteo Pellegrini y antes de la reacción del Venezia, Mastantuono completó su ‘hat-trick’. Este término, ampliamente utilizado en el mundo del fútbol, se refiere a la hazaña de un jugador al anotar tres goles en un mismo partido. Gracias a este logro, no solo inscribió su nombre en la historia como el argentino más joven en lograrlo en las principales ligas europeas —LaLiga, Serie A, Premier League, Bundesliga y Ligue 1—, sino también se convirtió en el jugador extranjero más joven en marcar un triplete para la Fiorentina, desbancando el récord que ostentaba Claudio Desolati.

El resultado final del partido fue 2-4 a favor del equipo de Paolo Vanoli, quien comenzaba su gestión al frente de la Fiorentina tras la salida de Grosso. Así, Mastantuono no solo fue fundamental en la victoria, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del fútbol argentino y europeo al superar el registro que tenía Messi y posicionarse como una de las nuevas promesas del deporte.

¿Quién era el futbolista argentino más joven en hacer un triplete en las grandes ligas antes de Franco Mastantuono?

Antes de Franco Mastantuono, el récord lo tenía Lionel Messi, quien alcanzó su primer triplete en el Barcelona durante un clásico frente al Real Madrid, cuando tenía 19 años, 8 meses y 14 días, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Qué significa ‘hat-trick’ en el contexto del fútbol profesional?

En el contexto del fútbol profesional, ‘hat-trick’ se refiere a la acción de un jugador que logra anotar tres goles en un mismo partido, un logro especialmente valorado por la dificultad de marcar varias veces en un encuentro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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