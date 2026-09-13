Por: Caracol TV

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La crisis de sequía y desabastecimiento de agua mantiene en máxima alerta a los municipios del sur del Cauca, principalmente por el impacto directo del Fenómeno de El Niño. Balboa es uno de los lugares más afectados, donde cerca de 7.000 residentes ya sufren las consecuencias derivadas de la caída drástica en los niveles de las fuentes hídricas locales. Esta situación no se limita a Balboa, pues también compromete de manera profunda a otras comunidades vecinas y agrava una problemática social que, según las voces locales, se vuelve cada día más urgente y difícil de manejar, de acuerdo con lo revelado por Noticias Caracol.

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En la región, los municipios de Patía, Mercaderes y Balboa enfrentan un panorama especialmente crítico. La escasez de agua no solo se manifiesta en la reducción evidente del caudal de los ríos, sino que llega a los hogares, donde los habitantes deben esperar durante horas con las llaves abiertas sin obtener resultado alguno. Incluso, aunque existe un acueducto regional encargado de abastecer a estas comunidades, las fuentes que nutren este sistema están notablemente mermadas. En áreas rurales, el agua que queda apenas alcanza para lo absolutamente necesario.

María Alexandra Mosquera, líder social de Patía, expuso la gravedad del asunto en entrevista a Noticias Caracol: “Me quejo porque me duele. Yo tengo a mi cargo 84 familias de esta vereda donde tengo a niños, ancianos. En este momento tengo una epidemia de dengue”. Su testimonio refleja cómo se suman problemáticas de salud pública al drama del desabastecimiento.

La afectación llega hasta el propio funcionamiento del acueducto regional. Neftalí Mogrovedo, gerente del Acueducto Regional Patía, declaró que “el caudal ya está muy mínimo, ya casi no tenemos agua. La bocatoma que tenemos que nos suministra el tanque de almacenamiento ya está muy disminuido”, según informó Noticias Caracol. Esto provoca cortes constantes y un riesgo creciente de quedarse sin agua para consumo.

En Balboa, el problema se agrava porque la principal fuente, la quebrada La Luna, ya no alcanza para abastecer a la cabecera municipal, mientras que la San Fernando, que surte a La Lomita, también presenta una reducción dramática. El alcalde, Fabio Andrés Rodríguez, advirtió que los habitantes han empezado a recolectar agua del río Patía, el cual está contaminado debido a la minería ilegal. Además, hasta la fecha, afirma que no han recibido respuesta por parte del gobierno nacional frente a la solicitud de carrotanques para mitigar la emergencia.

Las autoridades, frente a este panorama, insisten en que es imprescindible buscar alternativas inmediatas y sostenibles para acceder al recurso hídrico antes de que la emergencia alcance niveles críticos e irremediables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué está causando la sequía y escasez de agua en el sur del Cauca?

El principal responsable de la actual sequía y desabastecimiento de agua en el sur del Cauca es el Fenómeno de El Niño, de acuerdo con información recopilada por Noticias Caracol. Este fenómeno climático ha llevado a una disminución alarmante en los caudales de fuentes hídricas, haciendo que el agua disponible sea insuficiente para suplir las necesidades básicas de los municipios de la región.

¿Qué medidas han solicitado los habitantes para enfrentar la emergencia de agua?

Habitantes y autoridades, como el alcalde de Balboa, han hecho solicitudes formales al gobierno nacional para recibir apoyo mediante carrotanques, con el objetivo de abastecer a la población mientras persiste la crisis. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuestas, lo que obliga a recurrir a fuentes contaminadas y evidencia la urgencia de encontrar soluciones a corto y largo plazo para el acceso al agua potable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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