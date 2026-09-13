Por: Caracol TV

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Se robaron más de 500 millones de pesos de 200 familias que tenían la esperanza de comprar vivienda de interés social. Una pareja en Antioquia fue condenada por liderar un falso proyecto de en Bello y otros del Valle de Aburrá. Las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación permitieron establecer que la pareja de esposos Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio promovieron dicho proyecto y obtuvieron la millonaria suma de los compradores.

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El juez penal de conocimiento, indicó el ente acusador, condenó a la pareja a 9 años y 5 meses de prisión por el delito de estafa agravada en modalidad masa por estos hechos ocurridos entre los años 2015 y 2018.

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En el curso de la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Medellín, las autoridades establecieron que los hoy sentenciados promocionaron un supuesto proyecto de vivienda de interés social en el barrio Pachelly de Bello, en el cual prometían los delincuentes la construcción de 804 unidades habitacionales. A los ciudadanos víctimas que mostraban interés por sicho proyecto, Parra y Montoya les aseguraban que la iniciativa contaba con el respaldo de un programa del Gobierno Nacional y que recibirían un subsidio superior a 13 millones de pesos para la compra de su vivienda.

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Según las investigaciones, los dos condenados recurrieron a una empresa constructora legalmente constituida para captar de manera reiterada los recursos de las personas que pretendían acceder a los inmuebles. Además, indicó la Fiscalía, ambos utilizaron los nombres de otros proyectos urbanísticos de la compañía y los presentaron como respaldo para así ganarse la confianza de los ciudadanos.

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Sin embargo, el proyecto prometido por la pareja de estafadores nunca fue aprobado por las autoridades locales, a través de las curadurías o de la oficina de planeación municipal, y no era viable para su ejecución. A pesar de esta situación, indicaron las autoridades, las víctimas suscribieron contratos de compraventa y realizaron pagos y anticipos que terminaron consignados en cuentas de la constructora y en cuentas personales de Parra y Montoya. De esta manera, los estafadores condenados se robaron una suma de dinero superior a los 500 millones de pesos.

Según la Fiscalía, la decisión del juez en contra de los estafadores “es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley”.

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