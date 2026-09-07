Más de 4.000 víctimas de la pirámide DMG terminaron como copropietarias de un apartamento de 98 metros cuadrados ubicado en el sector de Unicentro, en Bogotá, como parte del proceso de reparación por la captación masiva de dinero.

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En total, 4.290 personas recibieron participaciones en el inmueble, aunque 4.257 de ellas poseen apenas el 0,023 % cada una.

Algunos adjudicatarios aseguran que desconocían que figuraban como propietarios hasta que recibieron cobros del impuesto predial o intentaron acceder a subsidios de vivienda y encontraron registrado el inmueble a su nombre.

Un afectado relató que recibió un cobro cercano a $3 millones por un apartamento cuyo CHIP no reconocía.

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El inmueble está ubicado en el conjunto Santa Bárbara Norte y tiene un avalúo de $461,4 millones.

La participación del 0,023 % equivale aproximadamente a $106.000, una cifra muy inferior a las inversiones que algunas víctimas hicieron en DMG, de entre $20 millones y $50 millones.

La liquidadora María Mercedes Perry explicó que el apartamento no pudo venderse dentro del plazo legal y posteriormente fue adjudicado directamente a los acreedores.

Como ninguno rechazó el bien, se registraron las participaciones. La decisión quedó en firme y quienes quieran desprenderse de ellas deberán venderlas directamente.

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