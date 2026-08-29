David Murcia Guzmán, el hombre cuyo nombre quedó ligado al escándalo de DMG, fue trasladado este sábado, 29 de agosto, a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicada en el municipio de Girón, en el departamento de Santander. La confirmación fue entregada por Noticias Caracol en Vivo, que siguió el traslado en tiempo real.

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De acuerdo con el reporte del medio mencionado, Murcia Guzmán llegó al establecimiento carcelario en la tarde de este sábado y en ese momento se encontraba en el área de recepción. Allí, una junta conformada por médicos, responsables de tratamiento psicológico y otros profesionales especializados determinaría el lugar exacto donde quedará ubicado dentro del centro de reclusión.

Según el noticiero, lo más probable es que al procesado se le asigne un espacio en los pabellones 7 u 8 de Palogordo. Esas dos alas del complejo carcelario son las destinadas a reclusos que requieren condiciones especiales de seguridad y seguimiento institucional.

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Murcia Guzmán es recordado por ser la figura central del caso DMG, uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de Colombia, que involucró un esquema de captación masiva de dinero que afectó a miles de colombianos en distintas regiones del país.

¿Qué es la cárcel de Palogordo y por qué es de máxima seguridad?

La cárcel de Palogordo, situada en Girón, Santander, es uno de los establecimientos penitenciarios de mayor nivel de seguridad en Colombia. Alberga reclusos de alto perfil y cuenta con protocolos estrictos de vigilancia, control y atención profesional para quienes ingresan al sistema.

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¿Qué fue el escándalo de DMG por el que es conocido David Murcia Guzmán?

DMG fue una empresa colombiana que operó bajo un esquema piramidal de captación ilegal de dinero, prometiendo altos rendimientos a sus inversores. El caso estalló alrededor de 2008, dejando a miles de afectados en el país y derivando en procesos penales contra Murcia Guzmán tanto en Colombia como en Estados Unidos.

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